Handwerk, Genuss und leuchtende Kinderaugen beim Brotmarkt
Beim Kurpfälzer Brot- und Genießermarkt zeigte sich Mosbachs Innenstadt als Fest des Handwerks: Brezeln backen, Spezialitäten probieren und Tradition erleben.
Von Nadine Slaby
Mosbach. Brot ist mehr als nur Nahrungsmittel – es ist Kultur, Handwerk und Heimat. Das erfuhren die Besucher des Kurpfälzer Brot- und Genießermarkts am Samstag in der Mosbacher Innenstadt in besonderer Weise. Dabei lag den Bäckern besonders am Herzen, dieses Kulturgut zu erhalten und an die jüngere Generation weiterzugeben.
Um die Mädchen und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+