Reichenbuch/Lohrbach/Sattelbach. (zg) Der Ausbau des Glasfasernetzes in den Mosbacher Stadtteilen Reichenbuch, Lohrbach und Sattelbach durch die BBV Deutschland nimmt konkrete Formen an. Wie die BBV mitteilt, habe die Infrafibre Networks GmbH (IFN) – die wie die BBV zur Infrafibre-Unternehmensgruppe gehört und die Anfang des Jahres aus der Verschmelzung der BBV Infrastruktur GmbH mit der Leonet Network GmbH hervorgegangen ist – mit der Ausführung der Arbeiten die Firma GHT Hoch- und Tiefbau GmbH aus Mühltal beauftragt.

Aktuell haben bereits vorbereitende Begehungen in Reichenbuch durch Mitarbeiter der Firma begonnen, um die Hauseinführungen bei den Kunden abzuklären, so die BBV. Die Stadtteile Lohrbach und Sattelbach sollen zeitnah begangen werden.

Die Baufirma will bereits am kommenden Montag, 12. Juni, mit den Arbeiten auf den privaten Grundstücken beginnen. Dies gilt natürlich nur für die Anwesen, die bereits begangen wurden und die Trassen für die Hauseinführungen mit den Eigentümern abgestimmt sind. Der Ausbau in den öffentlichen Flächen (Straßen und Gehwege) werde nach Vorliegen aller Genehmigungen dann im Anschluss folgen, heißt es in der Mitteilung weiter.

In den Ortschaftsratssitzungen in Lohrbach am Mittwoch, 14. Juni, und in Sattelbach am Mittwoch, 21. Juni, werden die IFN und die Baufirma zum zeitlichen Ablauf der Gesamtmaßnahme informieren. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile sind hierzu eingeladen.