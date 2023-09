Gewerbesteuer-Rekord schönt die Haushalts-Halbzeitbilanz

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Kurz nach der Halbzeit sieht’s ganz gut aus: Der Haushaltszwischenbericht der Stadt Mosbach, den Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte, weist an diversen Stellen ein Plus aus.

"Das ist eine Prognose, keine Rechnung", wollte die Finanzchefin zwar relativiert wissen. Dennoch zeichnet sich beim