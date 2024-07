Von Heiko Schattauer

Mosbach. Vielleicht wurde ihm manches ja einfach in die Wiege gelegt. In der Frankfurter Paulskirche wurde – 200 Jahre nach dem Geburtstag eines gewissen Johann Wolfgang von Goethe – die "Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung" gegründet, da erblickte in Mosbach Georg Nelius das Licht der Welt. Und entwickelte eine besondere Affinität zur Sprache,