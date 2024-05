Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die meisten kennen es nur von außen, haben allenfalls das prominent angerichtete Trümmerfeld schon das ein oder andere Mal bestaunt. Am Sonntag öffnete sich nun auch für alle Interessierten ohne Blaulichthintergrund am Hardberg die besondere Welt des Training Centers Retten und Helfen (TCRH) – inklusive zahlreicher außergewöhnlicher Einblicke.

Dort, wo von Anfang der 1970er-Jahre bis 2011 die Neckartalkaserne zu finden war, wird inzwischen unter Regie des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) das Retten und Helfen aus allen möglichen und unmöglichen Lagen und Situationen geübt. Ein Gutteil des weitläufigen Areals, nach seiner Entwidmung vom Mosbacher Entsorgungsunternehmen Inast übernommen, ist inzwischen derart umgestaltet, dass sich dort unzählige verschiedene (Unglücks-)Szenarien und somit realistische Trainingsfelder darstellen lassen.

Den ganzen Sonntag über zeigten die Retter und Helfen auf zwei und auf vier Beinen, was sie können und wann sie gefordert sind. Große Augen und staunende Blicke gab’s beim großen Sommerfest mit Tag der offenen Tür in regelmäßigen Abständen – und das nicht nur bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern.

Letztgenannte nutzten die besondere Veranstaltung aber gerne und ausgiebig, um neue Erfahrungen zu machen, auszuprobieren, anzufassen. Wann darf man schon mal in einem echten Rettungshubschrauber Platz nehmen, sogar ganz vorne, am Steuerknüppel. Eigentlich kein Wunder, dass der ein oder andere kleine Sonntagspilot gar nicht mehr raus wollte aus dem ECMS-Helikopter. Der hob dann auch mehrfach ab, allerdings nur zu kurzen Trainingsflügen, etwa mit Rettungshunden an Bord.

Sehr gefragt bei den Kleinen war auch der Bagger, den die Baufirma Leonhard Weiss neben dem schicken Showtruck mitgebracht hatte. Gerade mal drei Jahre jung, schwang sich der kleine Phil aus Sulzbach auf den Fahrersitz und bugsierte (mit ein paar Tipps vom Servicepersonal) mit der Baggerschaufel eine Stange in die zugehörige Hülse. Respekt.

Kaum älter als der furchtlose kleine Baggerfahrer waren die Nachwuchs-Hundeführer, die sich bei der "Schatzsuche" des BRH Fildern mit Schäferhündin Viva ganz spielerisch allerlei Hindernisse überwanden. Für den Vierbeiner gab’s zur Belohnung Leckerli, für die Kleinen den angekündigten (süßen) Schatz.

Welche Hindernisse auf dem Weg zum Rettungshund zu nehmen sind, verdeutlichten wenige Meter weiter die Kolleginnen und Kollegen der Hundestaffel Nördlicher Schwarzwald mit ihren Vierbeinern. Deren Zahl näherte sich am Sonntag in etwa der der (vorwiegend ehrenamtlich) aktiven Retter und Helfer auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Von rund 50 Ausstellern mit gut 300 Akteuren berichtete Jürgen Schart, Präsident des Bundesverbands Rettungshunde (BRH). Darunter viele regionale Vertretungen des BRH, aber auch die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehr und andere Blaulicht-Organisationen brachten sich aktiv ins außergewöhnliche Geschehen am Hardberg ein.

Ähnlich wie im Helikopter durfte auch bei der Polizei ausgiebig Probe gesessen werden – ein überaus beliebtes Fotomotiv, ebenso wie die Exponate am Stand der Kreisjägervereinigung, wo vor allem (präparierte) heimische Tiere das Interesse auf sich zogen. Ehe sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen konnten, hatte viele (kleine) Hände sie gestreichelt.

Selbst Hand anlegen – an die Wasserspritze – konnte der Nachwuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach. Direkt daneben war die Steuerung Chefsache. Christian Schmitt demonstrierte ein Gerät namens "Sissi", das auf den ersten Blick wie ein überdimensionaler Rasenmäher daherkam. Die kräftige Raupe mit umgerüstetem Mulchkopf setzt "Euro Waldbrand" ein, um sogenannte Wundstreifen zu schaffen. Die wiederum sollen dank Erdreich-Umarbeitung und Löschmodul bei der Bekämpfung von Waldbränden helfen.

Als Hilfsmittel bei der Rettung (etwa verschütteter Personen) werden zunehmend auch Drohnen eingesetzt. Die waren dementsprechend präsent auf bzw. über dem weitläufigen Areal, auf dem die Besucher selbst ordentlich Kilometer machen konnten. Über der beeindruckenden Containerstadt am ehemaligen Sportplatz drehte eine Drohneneinheit demonstrative Runden, auch die DLRG hatte Technik zum in die Luft gehen parat.

Noch einen drauf setzte Grant vom BRH Biberach. Der gebürtige Engländer steuerte seine Drohnen via VR-Brille in die eingestürzten Gebäudereste am Trümmerfeld. "So kann ich räumlich sehen, Entfernungen lassen sich besser abschätzen, die Steuerung geht deutlich besser als mit einem Display", erklären der erfahrene Drohnenpilot und sein Mitstreiter Gunter. In einem anderen Abschnitt des großen Übungsfelds demonstrierten derweil die Retter auf vier Beinen – ganz ohne technische Hilfe – wie sie Verschüttete unter meterhohen Trümmern ausfindig machen.

Auch ohne Drohne ziemlich hoch hinaus ging es bei GSRS am großen Turm. Demonstriert wurde dort in regelmäßigen Abständen und unter fachkundiger Moderation von Axel Manz die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Nicolas und Andreas, selbst mit der DLRG Walldürn mit einem Infostand auf dem Gelände dabei, gaben dabei die ersten "Opfer".

Im Edelstahlschleifkorb bzw. der Vakuummatratze sicher fixiert und überaus dick eingepackt, ging’s für den abgestürzten Nicolas vom Boden unter Begleitung eines Retters an seiner Trage und unter den Augen zahlreicher Zuschauer bis auf die 15 Meter hohe Plattform. Für seinen DLRG-Kollegen Andreas wiederum geschmeidig via Schrägseil von ganz oben wieder abwärts.

Beide "Opfer" blieben unversehrt, für die Retter gab’s den verdienten Applaus. Und wieder sicher auf dem Boden angelangt, anerkannte auch DLRG-Mann Nicolas: "Das ist schon sehr professionell, da kann man selbst noch was für unsere Einsätze als Strömungsretter mitnehmen."

Dieses Mitnehmen und Austauschen ist neben der Information (und Unterhaltung) der Besucherinnen und Besucher natürlich auch ein gewollter Effekt des Sommerfests. "Da tauschen sich Fachleute aus, der eine schaut sich da was ab, der andere nimmt hier eine neue Erkenntnis mit", sagt Jürgen Schart.

Viele der Gruppen und Einrichtungen, die sich an diesem Sonntag konzentriert und ausdauernd präsentieren, kennen das TCRH in Mosbach. "Wir sind zweimal im Jahr hier und trainieren so, wie wir sonst nirgends trainieren können", fasste eine Rettungshundeführerin aus der Pfalz zusammen. Besonders ist das Rettungs-Eldorado im Odenwald also für Laien wie Profis gleichermaßen.