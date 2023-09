Mosbach. (schat/zg) Eigentlich ist es nur eine simple Einladung zur Mitgliederversammlung, die sich am Montag im RNZ-Redaktionspostfach fand, abgeschickt vom Förderverein Stadtpark Mosbach.

Bei genauerer Betrachtung wird jedoch schnell klar: Im Grunde ist es ein Hilferuf – denn wenn jene Mitgliederversammlung keine (personellen) Ergebnisse bringt, dann wird aus dem eingetragenen Verein wohl bald ein Verein in Auflösung.

Am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr kommt man zur diesjährigen Mitgliederversammlung im "Amtsstüble" in Mosbach zusammen. Dort wird zunächst über die zahlreichen Maßnahmen, die 2022/2023 im Stadtpark umgesetzt werden konnten, und ebenso über aktuelle Themen informiert. Und dann stehen auch Wahlen an. Der aktuelle Vorstand, bestehend aus acht Mitgliedern, steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Es braucht also neue Verantwortliche im Vorstand.

"Sollten sich in der Jahreshauptversammlung keine Mitglieder finden, die die Vorstandsarbeit übernehmen wollen, muss der Förderverein Stadtpark Mosbach e. V. leider zum 31. 12. 2023 aufgelöst werden", heißt es von Vereinsseite.

Gesucht werden eine/ein Vorsitzende(r), ein/eine Stellvertreter(in), eine/ein Verantwortliche(r) für die Kassen- und Schriftführung sowie bis zu fünf Beisitzer(innen). Weitere Informationen gibt es bei der aktuellen Vorsitzenden Birgit Dallinger unter der Telefonnummer 06261/2534.