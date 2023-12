Mosbach. (ohi) Die Schränke waren weg und die Wände in der Küche in der Kindertageseinrichtung St. Cäcilia Mosbach zudem in einem sehr unschönen Zustand. Eine Renovierung war unumgänglich, der finanzielle Rahmen für 2023 aber bereits erschöpft. Doch Marion Dieterle hatte die Idee, den Vorstand des Bauförderungsvereins St. Cäcilia um finanzielle Hilfe zu fragen. Der Verein unter der Leitung von

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote