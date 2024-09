Von Heiko Schattauer

Mosbach. Jeder Dritte in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich – darauf lassen zumindest die Ergebnisse des Freiwilligensurveys bzw. der Enquete-Kommission zum bürgerschaftlichen Engagement schließen. Andere Studien und Erhebungen kommen auf andere Zahlen; der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse zufolge gab es im Jahr 2018 in Deutschland an die 16 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich betätigten.

Anteile hin, Zahlen her, dass ehrenamtliches Engagement eines der wertvollsten "Güter" unserer Gesellschaft ist, steht außer Frage. Umso schöner, wenn dieser Einsatz auch gewürdigt wird, selbst wenn das der oder dem Ehrenamtlichen oft gar nicht so recht ist. Meist schaffen die stillen Heldinnen und Helden im Kleinen Großes, ohne Aufhebens um ihr jeweiliges Wirken zu machen.

Doch ebenso beharrlich, wie die Ehrenamtlichen selbst ihren Aufgaben nachgehen, verfolgt die Bürgerstiftung für die Region Mosbach das Ansinnen, selbstlos aktive Menschen aus der Region auszuzeichnen. Und so hat man auch diesen Sommer wieder den Ehrenamtspreis, besser die Ehrenamtspreise ausgelobt, die dann im Herbst im Rahmen einer kleinen Feierstunde verliehen werden sollen.

Bewerbungen sind seit der Ausschreibung im Juli schon etliche eingegangen, nun wird der Endspurt eingeläutet. Noch bis Ende September (Stichtag ist der 30. September) können Vorschläge eingereicht werden.

Zu vergeben sind drei Ehrenamtspreise für besonderes Engagement, dotiert mit 3000, 2000 und 1000 Euro, sowie ein Jugendsonderpreis, der mit 2000 Euro verbunden ist und – wie der Name nahelegt – einen Schwerpunkt auf Projekte und Vorhaben von und für die Jugend setzt. Die Auszeichnung für den ehrenamtlichen Nachwuchs stiftet diesmal der Serviceclub Round Table Mosbach (RT 33).

Mit im Ehrungsboot sitzt zudem wie schon in den Jahren zuvor der Rotary-Club Mosbach-Buchen, der einen weiteren Sonderpreis vergeben wird. Hier liegt der Fokus auf außergewöhnlichem Einsatz im sozialen Bereich. Den Preisträger oder die Preisträgerin erwartet hier neben der von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestalteten Ehrenamtspreis-Stele ebenfalls ein Preisgeld von 3000 Euro.

Während über die Vergabe der letztgenannten Auszeichnung der Rotary-Club eigenverantwortlich entscheidet, haben beim Jugendsonderpreis und den drei klassischen Ehrenamtspreisen die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung das letzte Wort. Unter allen eingegangenen Vorschlägen wählt eine Jury nämlich maximal fünf (Ehrenamtspreis) beziehungsweise maximal drei (Jugendsonderpreis) Bewerbungen aus, für die in der Folge über die verschiedenen Kanäle der RNZ abgestimmt werden kann.

Erstmals wird dabei neben dem klassischen Anruf und der Stimmabgabe per E-Mail auch ein gesondertes Voting-Portal auf www.rnz.de geschaltet ein. Details dazu folgen zeitnah vor der Abstimmung.

Vorschläge für den Ehrenamtspreis können noch bis Montag, 30. September, eingereicht werden. Nach Bewerbungsschluss folgt die Auswahl der Jury, die Finalvorschläge werden anschließend in der RNZ vorgestellt. Zwei Wochen lang ist dann das Voting offen.

Das Rennen um die Ehrenamtspreise 2024 ist also noch völlig offen, und in der Startaufstellung sind neben den bereits im Qualifying befindlichen Kandidatinnen und Kandidaten durchaus noch Plätze frei. Insbesondere bei der Suche nach Nachfolgern der Vorjahrespreisträger im Bereich der Jugend – die Trophäe hat im runderneuerten Jugendhaus in Sattelbach einen Ehrenplatz gefunden – stehen die Chancen, mit einem Vorschlag in die engere Auswahl oder gar zur Auszeichnung zu kommen, gut.

"Es muss noch nichts in Stein gemeißelt sein, auch Vorhaben, die noch in Planung oder Vorbereitung sind, können vorgeschlagen werden. Laufende oder jüngst absolvierte Projekte natürlich sowieso", erklärt Robin Tiefenthaler (Round Table Mosbach). In allen Fällen, in denen Jugendliche oder junge Erwachsene Engagement für andere junge Menschen und/oder die Gesellschaft ganz allgemein an den Tag legen, sei eine Bewerbung möglich und überaus willkommen. "Wir freuen uns über jeden Vorschlag, zeigt er uns doch, was in der Region auch von den ,Jungen’ bewegt wird", so Tiefenthaler.

Gleiches gelte natürlich auch für die Älteren, wie Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, erklärt. "In unser Postfach passt schon noch ein bisschen was rein", lässt Zundel schmunzelnd wissen, dass auch bei der Vergabe der klassischen Ehrenamtspreise eben noch alles offen und möglich ist.

Nicht immer fängt der frühe Vogel den Wurm, oder anders formuliert: Auch spät eingebrachte Vorschläge haben noch (volle) Aussicht auf Erfolg. Bei der Bürgerstiftung und Round Table ist man gleichermaßen gespannt, was (noch) und wie es am Ende kommt ...

Info: Bewerbungen für die Ehrenamtspreise beziehungsweise den Jugendsonderpreis 2024 bitte mit Kurzbeschreibung des jeweiligen Engagements oder Projekts per E-Mail an info@buergerstiftungmosbach.de. Weitere Informationen gibt es bei Bedarf auch unter Telefon 06261/8465436.