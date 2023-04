Mosbach. (jdm) Die Bauarbeiten beim neuen Senioren- und Rehazentrum der Johannes-Diakonie am Hungerberg gehen planmäßig voran. Im Februar 2022 absolvierte man den ersten Spatenstich, nun wird gemeinsam mit Generalübernehmer Implenia am kommenden Freitag, 28. April, zu einem Richt- und Baustellenfest eingeladen. Nach einem offiziellen Teil mit Richtspruch (11 Uhr) haben alle Interessierten bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich im und am Neubau zu informieren, auch ein Musterzimmer steht zur Besichtigung bereit.

Das neue Senioren- und Rehazentrum auf dem Areal oberhalb der Diakonie-Klinik Mosbach soll gegen Ende des laufenden Jahres fertiggestellt sein. Es verfügt dann über 90 (Pflege-) Plätze für Senior(inn)en sowie 35 Plätze in der Rehaklinik für Kinder und Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen und deren Angehörige.