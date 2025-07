Mosbach/Brauweiler. (RNZ) Mehr als vier Jahrzehnte erfüllte er seine Pflicht als Polizeibeamter mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein, im Alter von 82 Jahren ist er nun aus dem Leben geschieden. In Mosbach und in der Region trauert man um Alfred Lieb, den ehemaligen Leiter der Polizeidirektion Mosbach, der dieser Tage in seinem letzten Wohnort Pulheim-Brauweiler verstorben ist.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote