Mosbach. (stm) Seit Mittwoch ist die Straße "Am Henschelberg" als Fahrradstraße ausgewiesen. Eine Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr vorgesehene Straße, die die Attraktivität des Radverkehrs gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr steigern soll. Es gilt generell eine Geschwindigkeit von maximal 30 km/h, und Radfahrer dürfen weder gefährdet noch behindert werden. Sofern erforderlich, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit verringern und sich dem Radverkehr anpassen.

"Die Stärkung des Radverkehrs innerhalb der Gesamtstadt Mosbach ist ein wichtiges kommunalpolitisches Ziel, welches die Stadt konsequent verfolgt", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Das Radverkehrskonzept der Stadt Mosbach wurde im Jahr 2009 vom Planungsbüro PGV erstellt und von 2021 bis 2023 fortgeschrieben. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die im Konzept erarbeiteten Maßnahmen schrittweise umzusetzen.

Hierzu zählt eben unter anderem die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Straße "Am Henschelberg", da dieser Abschnitt eine wichtige Verknüpfung zwischen dem Elzuferradweg von Neckarelz kommend zum Elzpark darstellt und bereits jetzt stark von Radfahrerinnen und Radfahrern frequentiert ist. Die Umsetzung ist Teil einer übergeordneten Planung, die sich im Zuge der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts mit Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt hat. In diesem Beteiligungsprozess wurde eine Alternative zum Elzuferradweg im dortigen Abschnitt als notwendiger Schritt zur Schaffung einer attraktiven Route für den Radverkehr erachtet. Mit der Maßnahme soll eine weitere Verbesserung des Streckennetzes innerhalb der Stadt Mosbach erreicht werden.