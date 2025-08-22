Freitag, 22. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Die Stiftung macht allzu gerne den Anstifter

Anschubfinanzierung statt Jubiläumsfeier: Seit 25 Jahren fördert "Pro DHBW Mosbach" die Entwicklung der Dualen Hochschule.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Der „Dirt-Torpedo“ (im Bild) und „Grüne Daten, smarte Energie“ – nur zwei der Projekte, die von der Stiftung Pro DHBW Mosbach unterstützt wurden und werden. Foto: cao/schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Hochschulstadt und ihre Hochschule – inzwischen macht schon der Zusatztitel, den Mosbach nach zähem Ringen auch offiziell tragen darf, klar: Das eine gehört zum anderen, ohne würde schlicht und einfach was fehlen. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, 1980 als kleine Außenstelle der Berufsakademie Mannheim gestartet, hat

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.