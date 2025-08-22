Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Hochschulstadt und ihre Hochschule – inzwischen macht schon der Zusatztitel, den Mosbach nach zähem Ringen auch offiziell tragen darf, klar: Das eine gehört zum anderen, ohne würde schlicht und einfach was fehlen. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, 1980 als kleine Außenstelle der Berufsakademie Mannheim gestartet, hat