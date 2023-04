Mosbach. (pge) Wer am Samstagmorgen auf den Markt geht und ein bisschen Zeit mitbringt, sollte sich die kleinen Matinee-Konzerte in der Stiftskirche nicht entgehen lassen. Die sommerliche Reihe "Musik zur Marktzeit" startet wieder und bietet eine große Vielfalt an Musikstilen und unterschiedlichen Besetzungen, von Solomusik für Orgel oder Gitarre über feine Kammermusik mit Flöte, Balalaika oder Cello und Klavier bis hin zu alter Musik aus Renaissance und Barock. Auch Pop und Jazz sind wieder dabei.

Zwischen April und September, etwa im 14-tägigen Rhythmus jeweils samstags von 10.30 bis 11.15 Uhr, steht die Stiftskirche allen interessierten Besucherinnen und Besuchern offen, die sich zwischendurch eine erholsame musikalische Auszeit vom quirligen Marktgeschehen gönnen möchten. Das erste Konzert der Musik zur Marktzeit findet bereits in der kommenden Woche, am Samstag, 22. April, statt: Es spielen Martin Schmidt (Flöte) und der Bayreuther Organist Michael Dorn.

Im Mai singt der Chor "Salto Vocale" unter der Leitung von Ingo Schlüchtermann (6. Mai), zwei Wochen später präsentiert sich das "Folio Consort" mit Liedern und Madrigalen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (20. Mai). Am 3. Juni wird der scheidende Bezirkskantor KMD Bernhard Monninger ein Orgelsoloprogramm spielen, am 17. Juni folgt eine Matinee mit Fumito Nunoya (Marimbafon) und Reiko Kamata-Monninger (Klavier).

Im Juli gibt es dann sogar drei Konzerte: Zunächst von Gitarrist Klaus Jäckle (1. Juli), danach stellt sich die neue Bezirkskantorin Isabelle Richter an der Weigle-Orgel vor (15. Juli), und am 29. Juli spielt das ukrainische Balalaika-Ensemble "Exprompt" in der Stiftskirche.

Im August gibt es dann ein Programm mit dem Barockensemble "musica poetica" aus Freiburg (5. August) und auch der Organist Jens Amend wird wieder zu hören sein (19. August). Die beiden letzten Termine der diesjährigen Saison übernehmen Kjell Pauling (Blockflöten) und Isabelle Richter (Orgel) am 2. September, beim Abschlusskonzert nur eine Woche später, am 9. September, wird das Tobias-Langguth-Quartett spielen und die Jazzfans in die Stiftskirche locken.

Für musikalische Abwechslung ist bestens gesorgt, die neue Kantorin Isabelle Richter wird als Nachfolgerin von Bernhard Monninger hoffentlich die "Musik zur Marktzeit" im kommenden Jahr fortführen. Die Flyer mit allen Terminen liegen in der Stiftskirche und vielen anderen Stellen bereit.