Mosbach. (stm) Viele Kinder sind schon fleißig am Laternenbasteln, denn bald finden wieder die traditionellen Martinsumzüge in Mosbach und den Stadtteilen statt. Die Martinsumzüge sind immer ein besonderes Ereignis. Die Kinder versetzen die Gassen und Straßen mit ihren selbst gebastelten Laternen und Lampions in eine ganz besondere Atmosphäre voller Farben und Lichter.

Der zentrale Martinsumzug in der Kernstadt findet am Montag, 13. November, statt. Ein stimmungsvolles Programm der Lohrtalschule rundet den Martinsumzug auf dem Marktplatz ab. Beginn des Programms ist gegen 18 Uhr. Auf ihrem Zugweg werden die Kinder der Lohrtalschule von einer Martinsreiterin begleitet.

Natürlich darf auch die beliebte Martinsbrezel nicht fehlen. Diese wird im unteren Rathaussaal zum Abschluss von den Mitgliedern des Gemeinderates an die teilnehmenden Kinder verteilt. Auf dem Marktplatz bietet der Frauenchor Mosbach dieses Jahr wieder Kinderpunsch, Glühwein und Kuchen an.

Kernstadt

> Umzug in der Kernstadt, 13. November, 1. Treffpunkt: Wilhelm-Stern-Schule, 17.20 Uhr, 2. Treffpunkt: Lohrtalschule, 17.20 Uhr. Dieser Umzug wird vom Martinsreiter begleitet.

> Kindergarten St. Josef, Hammerweg, 8. November, 16.45 Uhr.

> Ev. Kindertagesstätte, Pfalzgraf-Otto-Straße, 8. November, 17 Uhr.

> Ev. Kindergarten Regenbogen, Nüstenbacher Str., 9. November, 17.30 Uhr.

> Umzug auf dem Bergfeld, Treffpunkt: Kindergarten Maria Königin, 9. November, 17.30 Uhr.

> Müller-Guttenbrunn-Schule, 9. November, 17.15 Uhr.

> Kindergarten St. Cäcilia, 10. November, 16 Uhr Gottesdienst, anschließend Umzug.

> Grundschule Waldstadt, ev. Kindergarten Tarunstraße und kath. Kindergarten Bruder Klaus, 8. November, 17 Uhr, Treffpunkt: Kath. Kirche.

Neckarelz

> Kindergarten Don Bosco, 8. November, 17.30 Uhr, Treffpunkt: Burggraben.

> Kommunaler Kindergarten Waldsteige West, 9. November, 18 Uhr.

> Privater Kindergarten, 9. November, 17.30 Uhr, Treffpunkt: Marktplatz.

> Ev. Kindergarten Sonnenschein und Kleinkindbetreuung Spielwiese, Münchgraben, 9. November, 17 Uhr, Treffpunkt: Kindergarten Münchgraben.

> Kath. Kindergarten St. Marien, 9. November, 17 Uhr.

> Clemens-Brentano-Grundschule, 10. November, 17 Uhr, Treffpunkt: Martinskirche zum Gottesdienst um 17 Uhr, anschließend Umzug.

> Kindertagesstätte Krabbelkäfer, Martin-Luther-Str. 18, 13. November, 17 Uhr.

> Grundschule Waldsteige West, 13. November, 17.30 Uhr.

Nüstenbach

> Nach dem Kindergottesdienst am 11. November um 17.30 Uhr in der Kirche findet ein Umzug statt.

Diedesheim

> Umzug im Stadtteil Diedesheim, 11. November, 17 Uhr, Treffpunkt: Schulhof der Grundschule.

> Kath. Kindergarten St. Josef, 13. November, 17 Uhr.

> Ev. Kindergarten Wirbelwind, Flurstraße, 13. November, 17 Uhr.

Lohrbach

> Ev. Kindergarten, 9. November, 17 Uhr.

> Umzug im Stadtteil Lohrbach, 11. November, 17 Uhr, Treffpunkt: Kirche St. Paulus.

Sattelbach

> Umzug im Stadtteil Sattelbach, 8. November, 17.30 Uhr, Treffpunkt: Kindergarten St. Josef.

Reichenbuch

> Kath. Kindergarten St. Paulus, 9. November, 17 Uhr.