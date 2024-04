Lohrbach. (RNZ/pm) Der Platz öffnet wieder aber nicht wie angedacht: Die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) nimmt ab Donnerstag, 2. Mai, den Grüngutplatz beim Lohrbacher Flugplatz wieder in Betrieb. Eigentlich war vorgesehen, auf dem alten Platz im Sommer einen komplett neuen und modernen Grüngutplatz einzuweihen. Daraus wird allerdings nichts. "Wir können den Zeitplan leider nicht halten", erklärt Kwin-Vorstand Sebastian Damm.

Auch den Grund für die unerwarteten Verzögerungen nennt Damm: Unter dem Grüngutplatz liege eine alte Schuttabladefläche aus früherer Nutzung. Die Belastung dieser Fläche ist nach einer Beprobung größer als angenommen. Für die Kwin heißt das jetzt, dass zunächst weitere Untersuchungen vorgenommen und die Planungen angepasst werden müssen.

An dem Vorhaben, den neuen Grüngutplatz an gleicher Stelle zu errichten, soll aber weiter festgehalten werden. "Die Fläche ist von der Lage her ideal geeignet", meint Damm. Ein weiterer Vorteil entstehe dadurch, dass der Platz schon vorhanden ist und für einen Neubau keine neuen Flächen versiegelt werden müssen.

Die Kwin und die Stadt Mosbach stehen im engen Austausch. "Wir sind froh, dass wir mit der Öffnung des alten Platzes eine gute Übergangslösung für die diesjährige Grüngutsaison gefunden haben", so Bürgermeister Patrick Rickenbrot. Bürger könnten so unkompliziert ihr Grüngut anliefern.

Die Kwin musste den Platz vergangen Winter schließen, da durch den baulichen Zustand offenbar ein Betrieb bei winterlicher Witterung nicht mehr möglich war. Neues Ziel der Kreislaufwirtschaft sei es nun, den neuen Platz bis zum Start der Grüngutsaison 2025 in Betrieb nehmen zu können.