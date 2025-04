Sauber ausgerichtet steht er da, der Maibaum am Marktplatz. Nach der Arbeit laden die Männer vom Rotary-Club Mosbach am Mittwoch darauf zum Vergnügen ein. Ein gutes Auge und viel Feingefühl waren bei der Zusammenführung von alt und neu beim Maibaum am Mosbacher Marktplatz gefragt. Fotos: Schattauer