Mosbach. (stk) Es ist geschafft. In Mosbach haben Schülerinnen und Schüler der Gymnasien ihre Abitur-Prüfungen bestanden. Ein Überblick:

AbsolventInnen am Auguste-Pattberg-Gymnasium. Foto: Stefan Weindl

> Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz: Genau 100 Absolventinnen und Absolventen freuten sich am Freitag am Auguste-Pattberg-Gymnasium über ihr Abitur. Volker Nück vom Bunsengymnasium in Heidelberg hatte den Prüfungsvorsitz und zeigte sich genauso zufrieden mit dem Gesamtnotenschnitt von 2,2 wie APG-Schulleiter Dr. Thomas Pauer. Drei Schüler dürfen sich dabei über die Traumnote 1,0 freuen.

AbsolventInnen der Augusta-Bender-Schule. Foto: Kern

> Augusta-Bender-Schule Mosbach: "Sie sind schon einen Schritt weiter als heute Morgen. Herzlichen Glückwunsch!" Mit diesen Worten entließ Michael Kunzmann (Schulleiter der Augusta-Bender-Schule Mosbach) die Abiturientinnen und Abiturienten des Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums am Montagmittag. 17 Absolventen schafften am BTG einen Gesamtschnitt von 2,3, am EG waren es 15 Absolventen und ein Schnitt von 1,9.

AbsolventInnen des Wirtschaftsgymnasiums in Mosbach. Foto: Stefan Weindl

> Wirtschaftsgymnasium Mosbach: Das Fazit von Robert Hasfeld, Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums in Mosbach, fiel knapp aus: "Alles gut gelaufen", sagte er, als er am Montagnachmittag gemeinsam mit LES-Schulleiter Ralf Trabold die diesjährigen Abiturienten beglückwünschte. 27 Absolventen sind es in diesem Jahr, alle haben ihr Ziel erreicht. Zusammen erzielten sie einen Notenschnitt von 2,5.