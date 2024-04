Von Pia Geimer

Mosbach. Silberne Plateaustiefel, knallbunte Kostüme, blitzende Discolichter und natürlich all die wunderbaren Ohrwürmer aus den 70er- und 80er-Jahren – das sind die Zutaten der Liveshow, mit der die britische Coverband "Abba Gold" die Musik und die Energie der Poplegenden aus Schweden auf der Bühne zum Leben erwecken will. Am vergangenen Donnerstag war die Show in Mosbachs Alter Mälzerei zu erleben.

Mit ihren ikonischen Auftritten und über 400 Millionen verkauften Tonträgern gehörten Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid (kurz Abba) zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten und haben mit ihren Songs definitiv Popgeschichte geschrieben.

Nur zehn Jahre lang waren sie als Band gemeinsam unterwegs, aber sie lösten bei ihren Fans eine regelrechte Abba-Manie aus, die bis heute anhält – mehr als 40 Jahre, nachdem sich die Band aufgelöst hat und die vier Musiker ihrer eigenen Wege gegangenen sind.

Besonders ein Album zählt wohl zu den beliebtesten und erfolgreichsten Popsammlungen ever: Die CD "Abba Gold", 1992 herausgebracht als Kompilation und seither mehrfach wiederaufgelegt, hat die größten Hits der schwedischen Kultband auch späteren Generationen zugänglich gemacht, die die aktive Zeit von Abba bis 1982 nicht miterlebt hatten. Aber natürlich wollen alte wie neue Fans nicht nur zu Hause am CD-Player in den legendären Melodien schwelgen.

Mit ihrer Show laden die Musiker der Tributeband Abba Gold ein zu einer nostalgischen Zeitreise in die Glitzerwelt der 70er-Jahre, in der das Leben noch bunt, voller Flower-Power und irgendwie unbeschwerter war. "You can dance – you can jive – having the time of your life", heißt es in dem Klassiker "Dancing Queen", und das nehmen die vier Engländer wörtlich und heizen dem Publikum in ihren Konzerten kräftig ein.

Verstärkt durch zwei ausgezeichnete Bandmusiker an E-Bass und Drums singen und performen Tegan Jones (alias Frida), Halla Eaglesham (Agnetha), Alex Ward (Björn) und Dale Forbes-Sutherland (Benny) sich durch einen Abend, mit dem sie die legendäre Abba-Magie wiederbeleben wollen.

Dabei hat man versucht, die optische Illusion möglichst beizubehalten: Minutiös wurden die Choreografien von Abba einstudiert, zahlreiche verschiedene Gitarrenmodelle sind mit am Start (Markenzeichen des Gitarristen Björn), allerdings gibt es anstatt eines Flügels hier ein elektrisches Piano.

Der Sound ist nicht ganz wie beim Original, denn die Musiker singen natürlich live, mit ihren eigenen Stimmen. Die Illusion funktioniert bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut, die Zuhörer in der Mälzerei ließen sich größtenteils gerne animieren, mitzutanzen und mitzusingen, sodass die Sitzflächen der meisten Stühle im Parkett weitgehend unbenutzt blieben.

Auch auf der Empore ging man ausgelassen mit, einige Enthusiasten im Publikum waren sogar mit den bei Abba-Konzerten üblichen Fan-Paraphernalien verkleidet gekommen.

Was bei der Band selbst ein wenig besser gemacht sein könnte, sind die Perücken und Kostüme, die im Vergleich mit den gestylten Frisuren und den überaus fantasievoll gestalteten und hochwertig geschneiderten Outfits der Schweden doch ein bisschen flimsig und billig wirken.

Auch die bescheidene, gentle(wo)manhafte Aura, die Abba auf der Bühne auszeichnete, und die Sanftheit und Klarheit ihrer Stimmen, die bei ihrem viel beachteten Revival-Auftritt 2022 noch auf beeindruckende Weise hörbar war, fehlt hier.

Stattdessen bringt Abba Gold eine etwas andere, eigene Form von Energie ein, was bei einem Tribute-Konzert auch völlig in Ordnung ist. Sie geht hauptsächlich von "Benny" Dale Forbes am Piano aus, der die Stimmung im Saal kräftig ankurbelt und dabei vielleicht zuweilen etwas zu offensiv rüberkommt.

Und trotzdem: Singen und spielen können sie alle sechs, auch die beiden "Boys in Grün", die mit Bass und Drums mehr im Hintergrund bleiben. Die Show funktioniert, wenn man einen Abend lang in tollen alten Songs schwelgen möchte und nichts Unmögliches erwartet. Für echte Fans der ersten Generation bleibt das Original unerreicht. Also "Thank you for your music, Abba" – ihr seid immer noch die Besten!