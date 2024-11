Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Einsamkeit ist das große gesellschaftliche Thema unserer Tage." So stand es in der Einladung zum Fachtag für Besuchsdienste, jene Gruppen von Frauen und (wenigen) Männern in den Kirchengemeinden, die andere Menschen aufsuchen, weil sie sich in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder auch daheim allein fühlen. Aus christlicher Tradition