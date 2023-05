Von Christina Bock

Mosbach. "Über diesen Geschichtenschatz redete ich vorab mit niemandem", verriet Schriftsteller Carsten Henn, der sich sonst immer mit Kollegen austauscht, über seinen Bestseller-Roman "Der Buchspazierer". Einblick in die Entstehung dieses Werkes gab der renommierte Autor am Montag in Kindlers Buchhandlung in Mosbach. Seine Zuhörer nahm er auf einen