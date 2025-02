Von Niklas Siegmann

Neckarelz. "Die Gesundheitsreform ist an die Wand gefahren", verdeutlicht Hans-Jürgen Mössner, der Leiter des Johanniter-Haus Tannenhof Mosbach, die derzeitige Situation in der Pflege. Dabei geht es dem Tannenhof deutlich besser als anderen Seniorenheimen. Das liegt vor allem an einem neuen System im Tannenhof, bei dem personelle Probleme vermieden