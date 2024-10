Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auf den letzten Metern hat der Ehrenamtspreis 2024 noch einmal mächtig Fahrt aufgenommen. Die in der Rhein-Neckar-Zeitung formulierte Annahme, dass auch der späte Vogel noch alle Chancen (auf Berücksichtigung) hat, bestätigte sich: Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist erreichten noch diverse Vorschläge die Bürgerstiftung für die Region Mosbach. "Das ist wirklich positiv, wir haben noch einmal mehr Bewerbungen erhalten als im Vorjahr", freut sich Vorsitzender Dr. Frank Zundel. Insgesamt sind bis zum Stichtag am 30. September 28 Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2024 eingegangen.

Wer nun am Ende mit der besonderen Auszeichnung für besonderes Engagement gewürdigt werden soll, das dürfen – wie schon in den Jahren zuvor – final die Leserinnen und -leser der RNZ entscheiden. Nachdem eine von der Bürgerstiftung berufene Jury eine Vorauswahl getroffen hat, wird das RNZ-Voting den Ausschlag für die Preisvergabe liefern.

Bis 31. Oktober kann jeder (s)eine Stimme für einen Vorschlag abgeben. Vom Rotary-Club Mosbach-Buchen wird zudem der Sonderpreis für besonderes Engagement im sozialen Bereich (mit 3000 Euro dotiert) verliehen. Hier wählt der RC den/die Preisträger(in) selbst aus.

Die beiden Abstimmungen für den Ehrenamtspreis finden Sie am Ende des Artikels

> Für die Vergabe der insgesamt drei Ehrenamtspreise der Bürgerstiftung für die Region Mosbach (dotiert mit 3000, 2000 und 1000 Euro) stehen folgende fünf Vorschläge zur Abstimmung:

Sie machen Weihnachten besonders – Fördergruppe Weihnachtsmarkt 2.0

Eine solche Nachfolgeregelung findet man wohl nur selten: Die 13 jungen Männer und Frauen der Gruppe haben nahtlos die ehrenamtliche Arbeit ihrer Eltern übernommen – und veranstalten jährlich den Fahrenbacher Weihnachtsmarkt. Dessen Erlös kommt schon seit jeher bedürftigen Menschen in der Gemeinde zugute. Unter Regie der Generation 2.0 wurden seit 2019 bereits über 90.000 Euro gespendet.

Die Hauptrolle spielt das Dorf – Theatermädels Reichenbuch

In den 1980er-Jahren gegründet, formierten sich zu den Heimattagen 2002 die "Theatermädels Reichenbuch" neu, um alle zwei bis drei Jahre für den guten Zweck aufzutreten. Etwa 2005, als man für das kleine Freibad im Dorf 20.000 Euro einspielte. Es gilt das Motto "Vom Dorf für das Dorf", die Einnahmen aus den stets ausverkauften Vorstellungen gibt die 13-köpfige Mädelsgruppe immer komplett für die Gemeinschaft weiter.

Gemeinsam geht’s besser – Lotsen-Tandem des "Maria-Zeitler-Pfads"

Zusammen vermitteln sie Geschichte – und eine eigene Botschaft. Als inklusive Lotsen-Tandems sind in Mosbach Menschen mit und ohne Behinderung aktiv, nehmen Besucher mit auf einen Lehrpfad auf dem Gelände der Johannes-Diakonie, klären auf über die NS-"Euthanasie". 2020 gegründet, engagiert sich die Gruppe treuer Ehrenamtlicher seither ausdauernd gemeinsam.

Generationen geprägt – Adelheid Galm und Brigitte Leitheim (Handball)

Sie sind seit fünf Jahrzehnten im Verein aktiv, trainieren seit gut 30 Jahren den Nachwuchs beim TV Mosbach, haben ganze Generationen von Handballer(inne)n geprägt, Teamgeist und Spaß am Sport vermittelt. Adelheid Galm und Brigitte Leitheim werden nicht nur wegen ihrer Kompetenz und Erfahrung, sondern vor allem auch für ihre lockere und unkomplizierte Art geschätzt.

Alles für die Gemeinschaft – Stefan Bechtold (Fußball/Robern)

Er wird als echter Schaffer, ausdauernder Macher und engagierter Kümmerer beschrieben: Seit vielen Jahren setzt sich Stefan Bechtold für die Fußballjugend des SV Robern, aber auch für ein förderliches Miteinander von Jung und Alt ein. Eine Herzensangelegenheit ist ihm neben der Förderung des kickenden Nachwuchses u. a. die Einrichtung einer Mehrgenerationen-Begegnungsstätte.

> Für die Vergabe des Jugendsonderpreises, der mit 2000 Euro dotiert ist und von Round Table 33 Mosbach gestiftet wird, stehen folgende drei Vorschläge zur Abstimmung:

Viel mehr als Zeltlager – KjG St. Josef Mosbach

Sie wollen mit Aktionen und Angeboten das soziale Miteinander und Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern, zudem das Leben in der Gemeinschaft vielfältiger machen. Die KjG-Gruppe besteht aus ca. 20 jungen Menschen, die sich teils schon viele Jahre ehrenamtlich einbringen. Das seit Jahrzehnten jährlich organisierte Zeltlager ist nur eine der vielfältigen Aktionen.

Viel mehr als Fußball – Jugendabteilung VfK Diedesheim

Mehr als 200 Kinder und Jugendliche sportlich und menschlich zu betreuen und zu begleiten, zu fordern und zu fördern, dieser Mammutaufgabe stellt sich die Jugendabteilung des VfK im Mosbacher Stadtteil Diedesheim. Das geht (schon mit Blick auf die Platzkapazitäten) nur mit Akribie, Fleiß und Einsatz – und mit einer engagierten Mannschaft an treuen Ehrenamtlichen.

Viel mehr als Schule – Schüler-Engagement für Senioren

Sie sind schulisch stark gefordert, das Miteinander von Alt und Jung pflegen 13 Schülerinnen und ein Schüler der Kursstufe am NKG Mosbach in verschiedenen Projekten dennoch. Sie engagieren sich für Senioren, leben den Mehrgenerationenaustausch ganz direkt. Aus dem Engagement ist eine Bildungspartnerschaft zwischen Schule und dem Neckarelzer Seniorenheim Tannenhof erwachsen.

> Eine Stimmabgabe ist per Telefon unter 06261/93227168, per E-Mail an red-mosbach@rnz.de (Stichwort: Ehrenamtspreis) oder hier möglich online. Wichtig: Es kann jeweils nur eine Stimme für einen der fünf Ehrenamtspreisvorschläge und eine Stimme für einen der drei Jugendsonderpreise abgegeben werden. Mehrfach-Stimmabgaben werden nicht berücksichtigt. Das Voting läuft bis 31. Oktober.

