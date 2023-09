Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die beiden Buchstaben in der Mitte des Wortes sind bewusst groß gesetzt: FrauenTRäume. Es geht um Träume, es geht um Räume und – klar – es geht um Frauen. Ihnen, den Träumen, den Ideen von und für Frauen soll Raum und Zeit gegeben werden am Samstag, 7. Oktober, im Martin-Luther-Haus. Dorthin lädt ein Projektteam all jene ein, die "Ideen spinnen, Verbindungen knüpfen, Träume realisieren" möchten.

Frauen, ob mit viel oder wenig christlichem Hintergrund, sind eingeladen zu einem Tag der Begegnung und des Vernetzens, des Suchens und Findens, des Anbietens und des Zugreifens. "Wir wünschen uns, dass möglichst neue Initiativen, Gruppen, Zusammenschlüsse entstehen, die Frauen zusammenbringen und stärken", beschreibt Renate Baudy die Intention der Macherinnen.

Sie ist Bezirksbeauftragte der evangelischen Frauen im Kirchenbezirk Mosbach. Das ehrenamtlich agierende Vorbereitungsteam des Begegnungstages in der Region wird unterstützt von Barbara Coors, der Regionalreferentin Nordbaden der Badischen Landeskirche für Frauenarbeit.

Die RNZ traf sich im Vorfeld mit beiden Frauen, um etwas über die Hintergründe der Aktion zu erfahren. Noch immer treffen sich in zahlreichen Gemeinden Frauenkreise. "Doch die bisherigen Formate", stellen die beiden engagierten Frauen fest, "passen oft für jüngere Frauen nicht mehr." Der Wunsch und die Neugierde von Frauen, zusammenzukommen, der existierten allerdings sehr wohl.

Hier will das Projektteam ansetzen, neue Wege gehen und dabei "ganz offen sein". Bei der Methode "Open Space" für die Moderation von größeren Gruppen stehen die Teilnehmerinnen selbst im Fokus. "Sie schlagen die zu bearbeitenden Themen selbst vor", erläutern Coors und Baudy, die vom Potenzial dieser Methode überzeugt sind. "Eine junge Mutter kommt vielleicht mit der Idee, mit anderen Müttern einen Wohlfühltag auf die Beine zu stellen", nennt Renate Baudy ein Beispiel.

"Zwei andere kennen sich schon aus mit Pilgergruppen und möchten ihre Aktivität auf den Kirchenbezirk ausweiten", fügt Barbara Coors an. Oder gemeinsam Tee trinken, basteln, tanzen, debattieren – mit und ohne Bibel. Der Fantasie und den Träumen sollen keine Grenzen gesetzt sein.

Den Raum für solche Träume bieten die Organisatorinnen im Martin-Luther-Haus. Im Projektteam wirkt Pfarrerin Ute Krall mit. Auch sie weiß um die Situation der kleiner und älter werdenden Frauenkreise. "Dort treffen und stärken sich Frauen seit vielen Jahren; mit anderen Veranstaltungsformen können wir darüber hinaus neue Impulse setzen." Die engagierten Frauen verstehen ihr Angebot als eines der Kirche, aber Kirchliches ist keine zwingende Notwendigkeit. Weder bei den Themen, die zusammengetragen werden, noch bei dem, was sich daraus entwickeln kann.

So offen, wie die ganze Veranstaltung angelegt ist, so offen ist der Ausgang und was weiter wird. Wäre "Sprungbrett" eine passende Metapher? "Ja! Oder Brückenbau", meint Renate Baudy. "Wir wollen möglichst viele und verschiedenartige Frauen ansprechen." Barbara Coors hat als Hauptamtliche in der Badischen Landeskirche Erfahrungen mit Tagungen und Konferenzen. "Dort finden die interessantesten Gespräche ja oft in den Pausen statt. Mit unseren ‚FrauenTRäumen‘ ist die kreative Pause quasi der Dauerzustand."

Zum Angebot gehört, dass das Team am 7. Oktober eine Kinderbetreuung und eine kleine warme Mahlzeit anbietet. Auch mit Andacht, Gesang und Tanz wollen die Veranstalterinnen das Gemeinschaftsgefühl stärken, Impulse geben und die Begegnung fördern. Bei allem gilt: Der Raum und die Zeit sind gegeben, alles andere wird sich finden.

Info: FrauenTRäume beginnt am 7. Oktober, 9.30 Uhr, im Martin-Luther-Haus, Martin-Butzer-Straße 3, Mosbach. Anmeldung bis 25. September an das Dekanatsbüro: annelies.lukas@kbz.ekiba.de. Fragen beantwortet Renate Baudy: renatebaudy@gmx.de.