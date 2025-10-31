Von Sebastian Schuch

Mosbach. Das Ende ist nah: Spätestens ab Montag, 3. November, heißt es wieder "freie Fahrt" auf der B27 bei Mosbach. Die Baustelle wurde bereits am Donnerstag abgenommen, am Wochenende kommt der Verkehrssicherer mit seinem Team und baut Warnbaken und Co. ab. Dann ist die Bundesstraße zwischen Mosbach West und Mosbacher Kreuz wieder in beide Richtungen