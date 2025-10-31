Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Mosbach

Bald heißt es wieder "freie Fahrt" auf der B27

Die Sanierung endet am Wochenende. Verschiedene Restarbeiten werden noch gegen Ende des Jahres durchgeführt.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Endspurt am Mosbacher Kreuz: Die Markierungsarbeiten gehören zu den letzten Schritten der Sanierung der B27 zwischen Mosbach-West und dem Mosbacher Kreuz. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Mosbach. Das Ende ist nah: Spätestens ab Montag, 3. November, heißt es wieder "freie Fahrt" auf der B27 bei Mosbach. Die Baustelle wurde bereits am Donnerstag abgenommen, am Wochenende kommt der Verkehrssicherer mit seinem Team und baut Warnbaken und Co. ab. Dann ist die Bundesstraße zwischen Mosbach West und Mosbacher Kreuz wieder in beide Richtungen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.