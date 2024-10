Von Stephanie Kern

Mosbach. Die neue Farbe fällt schon mal auf: Mit neuem Namen und neuem Aussehen möchte Julia Conradt als Eigentümerin von Conradt Optik und der (ehemaligen) Neuen Brille ein Zeichen setzen. "Meine Stadt, mein Optiker", so skizziert sie den Hintergrund für die Umfirmierung des Optik-Fachgeschäfts am Walter-Kapferer-Platz in Mosbach.

