Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Ganz nach dem Motto "Das Auge isst mit" luden die neuen Betreiber der Gastronomie im Eckhaus Hauptstraße 60/62 zu einem Eröffnungsabend ein und die Tische voll. Auf dass sich die zahlreichen Gäste aus der Nachbarschaft, der städtischen Wirtschaftsförderung, von Mosbach-Aktiv, Geschäftspartner und Handwerker ein Bild und einen Geschmack machen konnten davon, was hier seit Anfang Februar geboten wird.

Unter den Gästen war auch Jürgen Pfattheicher, der Eigentümer des Hauses und Vermieter, der schon für den Vorgängerbetrieb die Räumlichkeiten im Erdgeschoss entsprechend der geänderten Nutzung hatte umbauen und beispielsweise eine Brandschutzdecke einziehen lassen. Er sieht die Investition als gut an, denn: "Vom gastronomischen Angebot und von meinen Geschäftspartnern bin ich hundertprozentig überzeugt."

Linh Ngo heißt der Geschäftspartner, ein junger Mann aus Vietnam, der als Inhaber und Geschäftsführer des "Kiyoko" fernöstliche Yoshoku-Küche nach Mosbach bringt. Quasi mit dem Schiff, denn auf zwei hölzernen Fantasiekuttern hatte das Küchen-Team Sushi-Rollen, rohen Fisch, Garnelen, Knurrhahn und Hummer (Letzteres zur Deko) kunstvoll drapiert und mit Trockeneis-Schwaden geradezu inszeniert.

"Yoshoku ist die europäisch beeinflusste japanische Küche ab 1880", erklärte Dykjn Hanzo. Zur Fusion-Küche à la Kiyoko gehören Suppen, Teigrollen und Teigtaschen, Tapas, Currys, Bowls, Grill- und Wok-Gerichte. Zusammen mit Viet Ledinh versteht sich Hanzo als Konzeptgeber für das Kiyoko. Mit ähnlichen Gastro-Gewerben sind die beiden im Rheinland-Pfalz, im Schwäbischen, in Berlin bereits aktiv.

Linh Ngo hat sich seine Sporen in einem davon in Bad Kreuznach verdient. "Es ist keine Kette, hier wie an den anderen Standorten ist jeder sein eigener Unternehmer." Man helfe sich untereinander – wie in einer Familie. Und das geschieht augenscheinlich professionell.

In sechs Wochen wurden Gastraum und Küche dem von mediterran auf fernöstlich umgestellten Angebot angepasst. Das metallisch scheinende Fischschuppenmuster auf nachtblauem Grund der Tapete kehrt auf der Speisekarte und auch im Web-Auftritt wieder, auf der zwei Koi-Karpfen einander umtänzeln, ein japanisches Symbol für Zielstrebigkeit und Ehrgeiz.

Neben Ehrgeiz und Professionalität braucht es wohl auch eine große Portion Finger- und Kunstfertigkeit, um Speisen und Getränke so aufwendig darzubieten, wie dies am Eröffnungsabend geschah. Die lange Tradition einer bewussten Esskultur ist so erkenn- wie schmeckbar.

Die Bedeutung von Gemüse, die Dykjn Hanzo hervorhob, blieb an diesem Abend allerdings eher versteckt. Dagegen betonte der Gastro-Unternehmer, dass in der Kiyoko-Küche kein Glutamat verwendet werde.

Die Nachbarschaft jedenfalls ist angetan vom asiatischen Hauch, der durch die Hauptstraße weht. Christine Krück-Mellert von der gegenüber liegenden Buchhandlung und stellvertretende Mosbach-Aktiv-Vorsitzende schmeckt nicht nur, was Ngo und sein rund siebenköpfiges Team zwischen die Stäbchen zaubern. "Ich bin froh, dass hier wieder Leben herrscht." An der Lebendigkeit der Mosbacher Innenstadt ist auch Wirtschaftsförderer Fabian Weiß gelegen, der sich über einen Frequenzbringer an dieser Stelle einfach nur freute, "auch wenn wir nicht dazu beigetragen haben." Das zeige, dass die Innenstadt funktioniere.

Dass sie, die Innenstadt Mosbachs und ganz besonders der Marktplatz, das sogar noch besser könne, davon ist der Vermieter Pfattheicher überzeugt. "Ich traue Mosbach noch mehr zu."