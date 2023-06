Neckarelz. (schat) Das Gras, das drüber wachsen könnte, ist frisch gemäht. Der Müll, den zwei Männer in Neckarelz und unweit des Neckars hinterlassen haben, liegt allerdings immer noch. Mitte Mai waren die Bauabfälle, unter denen sich auch asbesthaltige Eternitplatten finden, unterhalb des Mosbacher Kreuzes aus einem Transporter heraus "entsorgt" worden. Aufmerksame Zeugen wiederum sorgten dafür, dass die Umweltsünder rasch ermittelt werden konnten.

Die fachgerechte Entsorgung ihrer Hinterlassenschaften steht aber weiter aus. Die Polizei hatte die Stadt mit dem Wegräumen des Schutts beauftragt. Nach mehreren Telefonaten, so die Auskunft der Stadt, sei klar geworden, dass die Zuständigkeit hier beim Landratsamt liege. Was am Lagebild in Neckarelz aber bislang nichts geändert hat. "Inzwischen haben andere ihren Abfall auch noch dazu geschmissen", berichtet eine Neckarelzerin, die regelmäßig am Neckar unterwegs ist. "Am Montag soll der Müll entfernt werden", gibt die Stadtverwaltung eine am Freitag eingeholte Information des Landratsamts zum Müll weiter. Ende der Geschichte?