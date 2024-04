Mosbach. (RNZ/stm) Wenn die Witterung mitspielt, starten ab dem heutigen Montag in der Straße "Am Henschelberg" – zwischen Schlackenbrücke und den Stadtwerken – vorbereitende Maßnahmen zur Einrichtung einer Fahrradstraße. "Konkret bedeutet dies, dass neue Fahrbahnmarkierungen sowie Beschilderungen angebracht werden", teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Markierungsarbeiten sollen die dortigen öffentlichen Stellplätze schrittweise neu markiert werden, sie stehen daher abschnittsweise temporär nicht zur Verfügung. Nach Abschluss der Maßnahmen sind diese Plätze in bisheriger Anzahl wieder verfügbar.

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Einrichtung einer Fahrradstraße sind Teil einer übergeordneten Planung, die sich im Zuge der Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes mit Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt hat. Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer attraktiven Route für den Radverkehr als Alternative zum Elzuferradweg in diesem Abschnitt und damit eine Verbesserung des Streckennetzes innerhalb der Stadt Mosbach.

Eine Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr vorgesehene Straße, die die Attraktivität/Bedeutung des Radverkehrs gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr steigern soll. Es gilt eine Geschwindigkeit von maximal 30 km/h, der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Sofern erforderlich, muss der auf der Straße weiter zugelassene Kraftfahrzeugverkehr sein Tempo verringern und sich dem Radverkehr anpassen. Um gegenseitige Rücksichtnahme wird bereits ab heute gebeten, wenn die vorbereitenden Arbeiten am Henschelberg anlaufen.