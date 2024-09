Mosbach. (schat) "Schön, dass man sich auch mal außerhalb der Arbeit trifft" – ein Satz, der am Donnerstagabend am Kirchplatz in Mosbach des Öfteren fiel und mitunter noch durch "nice hier" oder "so geht Feierabend" ergänzt wurde. Der Lions-Club ElzNeckar hatte zur nunmehr siebten Auflage der Afterworkparty in die Altstadt eingeladen. Und durfte sich am Ende – zum wiederholten Mal – gemeinsam mit vielen Gästen über eine erfolgreiche Veranstaltung freuen.

Die Regenwolken waren rechtzeitig gewichen und gegen die für die Jahreszeit ein wenig zu frische Brise hatten sich die zahlreichen Feierabend-Feiernden mit entsprechend herbstlichem Outfit gewappnet. Bei Cocktails, einem kühlen Hellen und Fingerfood ließ man den Arbeitstag in guter Gesellschaft gechillt ausklingen.

Die Nachfrage an der kleinen LC-Bar war groß, so dass zwischenzeitlich noch einmal Nachschub in flüssiger Form besorgt werden musste. In Form zeigten sich auch die beiden Protagonisten aus dem musikalischen Bereich. Klaus Herrmann und Joachim Bader sorgten als Duo ("DOZ") für den stimmigen Rahmen der entspannten Feierabendparty.