Mosbach. (pm) Die DB InfraGo will in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10./11. Juli, Oberleitungsarbeiten im Bahnhof Neckarsulm vornehmen. Deshalb kommt es zu Fahrplanänderungen bei der Stadtbahnlinie S41 zwischen Heilbronn Pfühlpark und Mosbach. Die Arbeiten beginnen um 22.50 Uhr und dauern bis 4.40 Uhr. In diesem Zeitraum sind auf der Stadtbahnlinie S41 in beiden Richtungen keine direkten Fahrten zwischen Mosbach und der Heilbronner Innenstadt möglich.

Stadtbahnen aus Richtung Mosbach werden ab Neckarsulm über Sülmertor nach Heilbronn Hbf umgeleitet. In Neckarsulm beginnen zusätzliche Stadtbahnen der Linien S41/S42 Richtung Heilbronn Kaufland – Harmonie – Pfühlpark. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen der Linie S41/S42 ab Heilbronn Pfühlpark bzw. Heilbronn Harmonie einige Minuten früher als gewohnt und enden in Neckarsulm. Somit bleibt dort für die Fahrgäste genug Zeit, um in Richtung Mosbach umzusteigen. Abweichend aus Richtung Heilbronn Hbf – Sülmertor kommend, verkehren die Stadtbahnen in Richtung Mosbach ab Neckarsulm wie gewohnt.

Betroffen sind folgende Verbindungen:

> Linie S41 (Zugnummer 85741), Mosbach (22.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (23.36 Uhr): Am 10. Juli verkehrt diese Stadtbahn zwischen Mosbach und Neckarsulm als Linie S41 mit der Zugnummer 86071 und ab dort (Abfahrt 23.17 Uhr) über Sülmertor nach Heilbronn Hbf.

> Linie S41 (Zugnummer 85743), Mosbach (0.20 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (1.15 Uhr): Am 11. Juli verkehrt diese Stadtbahn zwischen Mosbach und Neckarsulm als Linie S41 mit der Zugnummer 86073 und ab dort (Abfahrt 0.57 Uhr) über Sülmertor nach Heilbronn Hbf.

> Linie S41 (Zugnummer 85374), Heilbronn Harmonie (23.31 Uhr) – Mosbach-Neckarelz (0.07 Uhr). Am 10. Juli verkehrt diese Stadtbahn ab Heilbronn Harmonie circa sechs Minuten früher als üblich und nur bis Neckarsulm. Dort besteht Anschluss an eine Bahn der Linie S41 (Zugnummer 86060) aus Richtung Heilbronn Hbf (Abfahrt 23.32) über Sülmertor und ab Neckarsulm (Abfahrt 23.39) in der gleichen zeitlichen Lage wie die Bahn der Linie S41 (Zugnummer 85879) nach Mosbach-Neckarelz.

> Linie S41 (Zugnummer 85376), Heilbronn Harmonie (0.21 Uhr) – Mosbach (1.16 Uhr): Am 11. Juli verkehrt dieser Zug ab Heilbronn Harmonie circa sieben Minuten früher als üblich und nur bis Neckarsulm. Dort besteht Anschluss an eine Bahn der Linie S41 (Zugnummer 86064) aus Richtung Heilbronn Hbf (Abfahrt 0.32) über Sülmertor und ab Neckarsulm (Abfahrt 0:39) in der gleichen zeitlichen Lage wie die Bahn der Linie S41 (Zugnummer 85879) nach Mosbach-Neckarelz.

Info: www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft