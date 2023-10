Mosbach. (RNZ) Wenn eine Band tatsächlich Legendenstatus für sich in Anspruch nehmen kann, dann "Queen". Das musikalische Werk der Briten wird bis heute (zu Recht) immer wieder gefeiert. Auch in Mosbach darf man sich auf eine Nacht für die Ewigkeit freuen: Die international bekannte Queen-Tribute-Band "The Bohemians" kommt im Rahmen ihrer "Forever Tour" am Freitag, 10. November, in Mosbachs Alter Mälzerei vorbei. Ab 20 Uhr will das musikalische Quartett aus Großbritannien in seiner neuen "A Night Of Queen"-Show sein Publikum mit auf eine energiegeladene Hit-Reise nehmen.

Meisterwerke hat die britische Rockband um den charismatischen und allzu früh verstorbenen Frontmann Freddy Mercury reichlich produziert. Von den frühen Klavier- und Harmonie-lastigen Stücken bis hin zum später zelebrierten, eingängigen Pop der 1980er-Jahre und den Rockhymnen der frühen 1990er – in der Nacht mit Queen werden sie alle auftauchen. Ob "Killer Queen", "Crazy Little Thing Called Love" oder "The Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody" oder "We Will Rock You" – The Bohemians versprechen, ihre Zuhörer singen, tanzen und mitklatschen zu lassen. Nicht weniger als eine "denkwürdige Live-Inszenierung der größten Rockband der Welt" will man liefern.

> Mit ein wenig Glück können RNZ-Leserinnen und -Leser gratis mit dabei sein. Unter allen Anrufern, die sich am heutigen Montag (10 bis 10.30 Uhr) unter der Telefonnummer 06261/93227171 melden, verlosen wir in Kooperation mit der Konzertagentur "provinztour" 5 x 2 Eintrittskarten für "A Night Of Queen – Forever Tour" in der Alten Mälzerei in Mosbach. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden benachrichtigt.