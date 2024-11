Mosbach. (RNZ/stm) Nur noch ein klein wenig in Geduld üben müssen sich die Freunde des gepflegten Budenzaubers. Noch im November, genauer am Freitag, 29. 11., öffnet in der Altstadt von Mosbach wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt.

Und wie beim Adventskalender hat man dann 24 Tage, um sich bescheren zu lassen. Am kommenden Montag beginnt der Aufbau, reichlich Sternenlichter und ein prächtig geschmückter Baum sollen nach dessen Abschluss für heimelige und romantische Atmosphäre im Herzen der Fachwerkstadt sorgen.

Der besondere Marktduft weht dann bis einschließlich 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) über den Markt- und Kirchplatz. Beim abwechslungsreichen und breiten Angebot an Speisen und Getränken sollte für jeden etwas dabei, sind sich die Organisatoren aus der Kulturabteilung der Stadt sicher.

Sie darf beim Weihnachtsmarkt nicht fehlen: Die große Krippe mit ihren aus Holz geschnitzten Figuren ist ab 29. November am Mosbacher Marktplatz zu sehen. Foto: stm

"An den liebevoll geschmückten Ständen am Marktplatz finden sich handgefertigte Schals, Filzprodukte, Schmuck, Wollwaren, Holzarbeiten, Honigprodukte, Kerzen und vieles mehr", heißt es in der Markt-Ankündigung.

Umrahmt wird das Ganze von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm. Jeden Mittwochnachmittag und am Wochenende etwa präsentieren sich auf der Bühne am Kirchplatz verschiedene Gruppen aus örtlichen Kindergärten, Schulen und zahlreichen Musikvereinen aus der Region. Am 6. Dezember wird der Nikolaus kleine Naschereien auf dem Weihnachtsmarkt verteilen; auch eine Kutsche ist angekündigt.

Der Gang in den Rathaussaal lohnt ebenfalls: Am 30. November und 1. Dezember gibt es in der Sternenstube allerlei handgefertigte Schätze zum Thema "Stern" zu bestaunen und zu kaufen.

Ebenfalls an diesem Wochenende lädt die Musikschule Mosbach (am Samstag und Sonntag) im kleinen Rathaussaal zum Bilderbuchkino ein. Ab 17 Uhr erzählen, zeigen und spielen die jungen Musiker(innen) bei freiem Eintritt die Geschichte "Ein wunderbares Weihnachtsfest".

Von 6. bis 8 12. ist die 28. Dezemberausstellung im Rathaussaal aufgebaut; sie zeigt eine bunte Schau zu Geschichte und Kultur der Stadt. Am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember) dürften vor allem auch die Kinder im Verwaltungsbau ihre Freude haben. Die VHS-Theaterbühne "Die Maske" spielt an beiden Tagen ab 14.30 Uhr das Märchen "Die goldene Gans". Karten hierfür sind an der Tageskasse erhältlich.

Märchenhaft-magisch wird’s am letzten Marktwochenende: Während am Samstag, 21. Dezember, um 13, 14 und 15 Uhr "Winterliche Märchen für Klein und Groß" erzählt werden, kommt am Sonntag, 22. Dezember, um 13.30 und 15.30 Uhr der "Zauberhafte Weihnachtsmann" in den Rathaussaal.

Wer möchte, ist um 16.30 Uhr vor dem Haus Stadler zum Weihnachtsliedersingen eingeladen. Auf dem Marktplatz lässt sich an diesem Tag ab 17.30 Uhr der "leuchtende Weihnachtszauber auf Stelzen" bestaunen.

Apropos: Wer selbst hoch hinaus will, kann an allen vier Adventssonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr vom Rathausturm den Blick über den Markt und das geschmückte Fachwerkstädtchen schweifen lassen. An denselben Tagen erklingen beim Turmblasen um 17.30 Uhr weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim.

Traditionell bietet die Tourist-Info während des Weihnachtsmarktes verschiedene Führungen an. Alle Termine gibt es im Programmheft des Mosbacher Weihnachtsmarktes, das in den Geschäften der Stadt ausliegt oder online abrufbar ist.

Und wer noch Geschenke braucht, dürfte auf dem und rund um den Weihnachtsmarkt auch fündig werden: Am 14. und 21. Dezember bieten Advents-Shopping-Abende des Mosbacher Einzelhandels die Möglichkeit zum inspirierenden Bummeln.

Während der gesamten Weihnachtsmarktzeit und auch noch bis zum 6. Januar zeigt das ökumenische Figurenteam Mosbach in acht Schaufenstern der Stadt die Geschichte "Julchen sucht das Christkind". Führungen hierzu werden an allen vier Adventssonntagen um 14 Uhr ab der Tourist Information angeboten. Hierzu erscheint auch ein gesondertes Infoblatt.