Max Mächler in seiner Werkstatt in Breitenbronn. Jede Schraube zieht er selbst fest, vom Lenkeinschlag bis hin zur Verteilung der Gewichte hat er alles am Siegerfahrzeug durchdacht. Für ihn wie auch für seinen Rennstall Awesomatix war es der erste WM-Titel. Foto: C. Oesterreich