Von Roland Schönmüller

Miltenberg. Schon am ersten Tag besuchten viele Gäste aus dem Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und darüber hinaus die Michaelismesse in Miltenberg am Main. Kurz nach 17 Uhr war am Freitag der Bieranstich durch Bürgermeister Bernd Kahlert erfolgt: Nach zwei Hammerschlägen floss das kühle Getränk in die Maßkrüge der Gäste. Das süffige Messebier war neben vielen anderen Attraktionen auf dem Messegelände am Main ein Grund zum längeren Verweilen und Genießen.

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen: Das größte Volksfest am bayerischen Untermain ist auch heuer wieder ein Fest der fünf Sinne, das man sich bis 1. September nicht entgehen lassen sollte. Jede Menge zu sehen gab es auch am Samstagnachmittag beim farbenprächtigen Umzug vom Schwarzviertel durch die Altstadt zum Main.

Trotz sengender Hitze bei rund 35 Grad Celsius zogen auch die Mitglieder der Trachtengruppe aus Glasofen im Südspessart am Samstagnachmittag durch die Miltenberger Altstadt zum Festgelände am Main. Foto: Roland Schönmüller

Trotz sengender Hitze bei rund 35 Grad Celsius zogen 30 Gruppen aus nah und fern zum Messegelände und wurden von zahlreichen Gästen am Straßenrand bestaunt und bejubelt.

Mit dabei waren mehrere Musikkapellen, einige Pferdegespanne und Kutschen mit Ehrengästen, reichlich Fußvolk, viele Vereine, Verbände sowie Organisationen und Institutionen – bekannte und exotisch anmutende, traditionelle und gegenwärtige Repräsentanten der hiesigen Volkskultur und Gesellschaft.

"Der Messe-Einzug war wieder ein besonderes Erlebnis", berichtete begeistert ein älterer Passant. Jetzt könne die Michelsmesse so richtig starten, schmunzelte seine fotografierende Ehefrau und freute sich schon wie andere Zuschauer auch auf den anschließenden Besuch auf dem Festgelände zwischen Main und Altstadt. Am Sonntagabend unterhielten TV-Moderator, Musiker und Stargast Stefan Mross und andere Entertainer bei einem volkstümlichen Abend die Gäste im Festzelt.

Das Landespolizeiorchester Hessen unter der Leitung von Laszlo Szabo ist am heutigen Montag am Marktplatz mit klassischen und modernen Rhythmen zu hören. Das große Abschlussfeuerwerk wird in diesem Jahr erstmals von der Mildenburg gezündet. Es findet am 1. September ab 21 Uhr statt.

Das weitere Programm

> Montag, 26. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Miltenberg, 15 bis 18.30 Uhr Musikverein "Bavaria" Neunkirchen, 18 bis 24 Uhr Barbetrieb mit dem TSV Amorbach, 20 bis 24 Uhr Spaß und gute Laune mit der Event-Band "Die Obernburger".

> Dienstag, 27. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein "Germania" Bürgstadt.

15 bis 18.30 Uhr Partystimmung mit den "8 Franken", 18 bis 24 Uhr Barbetrieb mit den "Lechnerfreunden", 20 bis 24 Uhr Schlager- und Tanzabend mit "Familie Hossa".

> Mittwoch, 28. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Schippach, 15 bis 18.30 Uhr Ex- "Schürzenjäger" Freddy Pfister spielt mit seiner Band aus dem Zillertal, 18 bis 24 Uhr Barbetrieb mit dem Dart-Verein Collenberg, 20 bis 24 Uhr Halligalli ohne Ende mit der Partyband "Dorfheilige".

> Donnerstag, 29. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Röllbach, 15 bis 18.30 Uhr Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn, 18 bis 1 Uhr Barbetrieb mit dem Miltenberger Ruderclub, 20 bis 24 Uhr "Königlich Bayrisches Vollgas Orchester", 24 bis 2 Uhr "After-Mess-Party" mit DJ Dimo in einer Lounge.

> Freitag, 30. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der "Börscheder Böhmen Combo", 12 bis 14 Uhr "Bavaria First!" mit Wolfgang Krebs und Dr. Müller-Lügenscheid, 15 bis 18.30 Uhr Kapelle "Eichenkranz" Eichenbühl, 18 bis 1 Uhr Barbetrieb mit dem Deutschen Show-Ski Bund, 20 bis 24 Uhr "Ois easy" – die Partyband aus Bayern, 24 bis 2 Uhr "After-Mess-Party" mit DJ Dimo in beiden Lounges.

> Samstag, 31. August: 11 bis 14.30 Uhr Frühschoppen mit den "Fränkischen Rebläusen Bürgstadt", 15 bis 18.30 Uhr Stadtkapelle Freudenberg, 18 bis 1 Uhr Barbetrieb mit der KJG Bürgstadt, 20 bis 24 Uhr "Wolfsegger" – die Partyband aus der Oberpfalz, 24 bis 2 Uhr "After-Mess-Party" mit DJ Dimo in beiden Lounges.

> Sonntag, 1. September: 11 bis 14 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Miltenberg, 14.30 bis 18 Uhr Musikkapelle Reichartshausen-Neudorf, 21 Uhr Verlosung "Lucky Loser" Dart-Turnier, 21 Uhr großes Abschlussfeuerwerk, 19 bis 23 Uhr "Bergluft" – die Haus- und Hofband des Löwenbräukellers.