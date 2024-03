Miltenberg. (pm) Genau weiß es niemand mehr, aber es soll in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts stattgefunden haben, in einer bayerischen Gaststätte. Damals soll zum ersten Mal ein Gastwirt die heute so beliebte Mischung von Cola und Limonade zu einem Kunden an den Tisch getragen haben.

1971 wurden die ersten Mix-Marken angemeldet, und seither trat das fruchtig-erfrischende Cola-Mixgetränk in ganz Bayern seinen Siegeszug an. Baden-Württemberg hat sich der Cola-Mix-Fangemeinde längst angeschlossen.

Doch geht es der beliebten alkoholfreien Alternative dabei ähnlich wie der Weißwurst: Für beide ist der Main gleichsam ein Äquator. Während im Süden angeblich über 100 Varianten von Cola-Mix-Getränken bekannt sind, sind es über die bayerische Lebensweltscheide hinaus wohl kaum ein Dutzend. So bleibt Cola-Mix bis auf weiteres "unter uns", und das in gleich doppeltem Sinne.

Denn seit 1. März bietet das Brauhaus Faust zu Miltenberg eine ganz eigenständige Variante des beliebten Mixgetränks an: Der neue Cola-Mix mit Saftlimonade trägt den Namen "Miltenberger Erfrischung" und betont damit den regionalen churfränkischen Charakter – samt Herkunft des neuen Faust-Erfrischungsgetränks aus der Churfranken-Metropole.

Auch optisch ist der neue Faust Cola-Mix ein unverkennbarer Spross des Brauhauses: Die "Geballte Faust" lässt den Craft-Bier Charakter der gesamten Marke erleben. Die leicht retro-stylisch verwendeten Orange- und Gelbtöne des Cola-Mix-Auftritts verweisen auf die Orangen- und Zitronenaromen dieser beliebtesten Cola-Getränkekombination im Markt. Und diese Aromen seien im neuen Faust-Cola-Mix tatsächlich besonders, stellt Johannes Faust, geschäftsführender Gesellschafter des Brauhaus Faust zu Miltenberg, heraus.

Cola-Mix besteht aus zwei Komponenten: dem Cola-Anteil und dem Saftlimonaden-Anteil. Verglichen mit anderen Getränken dieser Art, erläutert Johannes Faust, seien die Anteile von Orangensaft und Zitronensaft in der Saftlimonade höher und damit deutlich geschmacksprägender. Das nicht ohne Grund, denn der Geschmack eines jeden Faust-Getränks müsse immer dem grundsätzlichen Geschmacksprofil des Brauhauses entsprechen: besonders vollmundig, würzig und authentisch.

"Manche bevorzugen eher Cola, während andere die fruchtige Note der Orangenlimonade genießen möchten. Mit der neuen Erfrischung übergeben wir den Freunden unseres Brauhauses eine Alternative zu herkömmlichen Limonaden. Denn die Kombination von Cola und Orangenlimonade im beliebten Mix ist unter den Freunden des alkoholfreien Genusses längst ein zeitloser Klassiker", so Johannes Faust.