Ravenstein. (F) In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Bürgerzentrum Erlenbach ging Bürgermeister Ralf Killian erneut auf das bestehende Problem des Brandschutzes im Schloss in Merchingen ein. Eine Begehung mit Vertretern des Landesdenkmalamts habe am 14. Oktober stattgefunden, das Gespräch sei sehr konstruktiv verlaufen, sagte Killian. Er wies auch darauf hin, dass es