Plus Merchingen

Wie das Schloss trotz Brandschutz-Problem genutzt werden kann

Übergangslösung mit Einschränkungen: Der Bauantrag wurde beim Landratsamt eingereicht. Die Vereinsräume dürfen nicht mehr genutzt werden.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Für die Nutzung von Räumen im Schloss Merchingen wurde eine Übergangslösung gefunden, die aber noch mit der Umsetzung verschiedener Maßnahmen verbunden ist. Foto: F

Ravenstein. (F) In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Bürgerzentrum Erlenbach ging Bürgermeister Ralf Killian erneut auf das bestehende Problem des Brandschutzes im Schloss in Merchingen ein. Eine Begehung mit Vertretern des Landesdenkmalamts habe am 14. Oktober stattgefunden, das Gespräch sei sehr konstruktiv verlaufen, sagte Killian. Er wies auch darauf hin, dass es

