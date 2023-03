Für den stolzen Neubesitzer Beuchert war allerdings schnell klar: Auto abstellen immer nur am Hang. So nämlich ließ sich der bockige Simca durch Anrollen dann doch einigermaßen bequem starten. "Manchmal musste meine Freundin auch anschieben", berichtet der heute als Hörakustiker-Meister selbstständige Beuchert rückblickend, um sogleich zu revidieren: "Geschoben hab’ ich natürlich ich."

Das erste eigene Auto war demnach schon lange vor dem 18. Geburtstag "das große Ziel". Zwei Ausbildungsgehälter ließ sich Andreas Beuchert die Freiheit auf vier Rädern kosten, löste den Simca 1000 bei einem Arbeitskollegen in Stuttgart aus. Dass sich der Franzose "eigentlich nie" auf vorgesehene Weise per Anlasser starten ließ, hatte der Kollege wohl vergessen zu erwähnen.

Für den jungen Mosbacher war die schon deshalb bedeutend, weil er vor der Übernahme des gefällig gezeichneten Franzosen regelmäßig auf die Bahn angewiesen war. Beuchert absolvierte Mitte der Siebzigerjahre in Stuttgart – "bei uns in der Region gab’s das nicht" – eine Ausbildung zum Hörakustiker. "Immer mit dem Zug von Mosbach nach Stuttgart und wieder zurück, das war schon beschwerlich", erinnert sich der 65-Jährige. Noch schwieriger wurde es nach der Arbeit. Freundin Gabriele (inzwischen längst Beucherts Frau) wohnte nämlich in Trienz.

"Eigentlich war es schon ein furchtbares Auto", sagt Andreas Beuchert mit dem Abstand von viereinhalb Jahrzehnten über seinen ersten eigenen fahrbaren Untersatz. Und doch erinnert er sich auch heute noch mit Freuden an die gemeinsame Zeit mit der kleinen Limousine aus französischer Produktion. Denn trotz all der Macken, die sich der damals 18-Jährige mit seinem Simca eingekauft hatte, begeisterte der sportliche Viertürer seinen jungen Besitzer mit Fahrspaß – und bescherte ihm das, was in diesem Alter ja mit am wichtigsten ist: Unabhängigkeit.

Mosbach. Der aufsehenerregende Kurierwagen VW 181 ließ sich zur Not von Ralf Debus sogar im Handbetrieb von Haßmersheim nach Neckarzimmern fahren, und auch sonst bot der Blick in den Rückspiegel hier allerlei Kuriositäten. Neben dem auffälligen Kübel aus der Neckartalgemeinde rollte Mitte der Siebziger mit dem Simca 1000 von Andreas Beuchert ein weiteres, eher unkonventionelles "Erstauto" durch die Region. Das hatte zwar mit anhaltenden Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, war für den heute 65-Jährigen aber dennoch ein Meilenstein der (eigenen) Entwicklung.

Von Heiko Schattauer

Von einem der nächsten Ausbildungsgehälter gönnte sich Andreas Beuchert dann aber doch eine "neue" Lichtmaschine, mit der die Anlaufschwäche seines Simca behoben werden konnte. Das Ersatzteil war natürlich nicht wirklich neu, sondern – wie seinerzeit üblich – vom Schrottplatz. "Im dritten Stock", so Beucherts Erinnerung, musste er sich das gewünschte Teil selbst aus einem anderen Simca, der sein aktives Autoleben schon hinter sich hatte, schrauben.

Dritter Stock bedeutete in diesem Fall, dass sich Schrottplatzkunde Beuchert mit der Leiter über zwei weiteren Autowracks darunter bewegen musste. Sicher auf dem Boden der Tatsachen zurück, fand das Ersatzteil seinen Weg in den weißen 1000er, der daraufhin tatsächlich zuverlässig ansprang – das Ergebnis stimmte also.

Das gewünschte Ergebnis lieferten auch die Eingriffe, die er angehende Hörakustiker am Vergaser des Simcas vornahm. Mit leicht verändertem Luft-Benzin-Verhältnis verbrauchte das 60-PS-Aggregat nämlich statt acht nur noch fünf Liter Benzin. "Da hat er ein bisschen geruckelt, aber wenn er mal auf Tempo war, ist er einwandfrei gelaufen", schildert Andreas Beuchert, der vor allem deshalb ein bisschen an den Einstellungen gedreht hatte, weil ihn seine Ausbildung auch immer wieder ins rund 660 Kilometer entfernte Lübeck führte.

Die erste nicht berufsbedingte Fahrt unternahm er natürlich mit Freundin Gabriele – im weißen Simca mit zeitgenössischen, grünen Rallye-Streifen ging’s in den Spessart. Und das durchaus flott: "Mit seinem geringen Gewicht, seinen 60 PS und seiner kurzen Übersetzung war der Simca schon echt spritzig", kann sich Beuchert auch heute noch für die Vorzüge seines ersten Autos begeistern. Und gibt offen zu: "Ich hab’ mir da schon regelmäßig einen Spaß draus gemacht, andere Autos beim Ampelstart zu versägen."

So spritzig sich der Franzose von außen gab, so modrig war er im Inneren. "Da war es eigentlich immer feucht, der Fußraum glich im Winter einem Sumpf", sagt Andreas Beuchert, auch die Resistenz gegen Rost sei bei seinem ersten fahrbaren Untersatz nur unzureichend vorhanden gewesen. Immerhin ließ sich der faulende Franzose ganz einfach selbst reparieren oder ausbessern.

Allzu lange hielt die deutsch-französische Beziehung allerdings nicht. Nach zwei Jahren hatte Andreas Beuchert genug vom Simca, leistete sich mit freundlicher Unterstützung seiner Freundin einen Golf GT mit stattlichen 75 PS. "Das war, wie von einem Oldtimer in einen neuen Mercedes zu steigen", erinnert sich der Mosbacher an den Auto-Wechsel.

Und der Simca mit den Rallye-Streifen? "Ich weiß es nicht mehr genau, wenn ich ehrlich bin: Aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich zum Schrottplatz gebracht", sagt Andreas Beuchert. Während von der Nummer zwei (also dem Einser-Golf) das Sportlenkrad bis heute in der heimischen Garage hängt, ist vom ersten Auto nichts Greifbares geblieben. Seine Spuren hat der flotte Franzose dennoch hinterlassen: Bis heute steht Andreas Beuchert auf spritzig-sportliche Autos. Auch wenn pubertäre Ampelduelle heute natürlich nicht mehr infrage kommen ...

Modell: Simca 1000

Farbe: weiß (mit Rallyestreifen)

Kaufpreis: 600 DM

Erste Fahrt: Von Stuttgart nach Mosbach, mit stolzer Brust und ohne Panne

Beste Erinnerung: Die erste Urlaubsfahrt mit Freundin in den Spessart

Schlimmstes Erlebnis: Auf einem Parkplatz in Backnang mit dem Heck an einer Begrenzungsplanke hängen geblieben – nachdem am Wochenende zuvor in mühevoller Handarbeit genau an dieser Partie Rost entfernt, aufwendig gespachtelt und gesprüht worden war

Das kam nach der Nummer eins:

VW Golf GT (I)

Mit Abstand betrachtet: ... lieferte der Simca ein unglaubliches Mobilitätsgefühl – und wenn er mal gelaufen ist, war es ein Auto, das wirklich viel Spaß gemacht hat

Was ist geblieben? Zwei kleine Fotos und viele gute und auch nicht so gute Erinnerungen

