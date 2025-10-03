Freitag, 03. Oktober 2025

zurück
Plus Mehr als 1100 Läufer

Mudauer Herbstlauf feiert Teilnehmerrekord

Von Bambini bis Halbmarathon: Mehr als 1100 Läufer gingen an den Start. Auch Triathlet Timo Bracht lief als prominente Unterstützung mit.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 18:35 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Startschuss im Jahnstadion: Mehr als 1100 Läufer wollten sich das Sport-Event in Mudau nicht entgehen lassen. Fotos: Klaus Narloch

Mudau. (kn) Schon lange vor dem Start purzelten die Teilnehmerrekorde zum 21. Odenwälder Herbstlauf in Mudau. Mit dem Eintrag ins Starterfeld standen bereits am Mittwoch 1125 Teilnehmer fest, während bis dahin ebenfalls Rekordbeteiligungen im Halbmarathon (227) und im Zehn-Kilometer-Lauf (287) zu verzeichnen waren. Rund 200 Kinder wollten zudem am Bambini-Lauf teilnehmen. Entsprechend groß war

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.