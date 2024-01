Buchen. (rüb) "Mama geht tanzen" heißt es am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr im "Halli Galli" in Buchen: Die bundesweit bekannte Veranstaltungsreihe macht damit erstmals im Neckar-Odenwald-Kreis Station. Wir haben uns mit Organisatorin Annika Graf aus Hockenheim darüber unterhalten, was die Mamas an diesem Abend erwartet.

Was steckt hinter der Idee von "Mama geht tanzen"?

Das Ganze wurde Ende 2022 durch zwei Mütter aus Wuppertal ins Leben gerufen. Schnell breitete sich "Mama geht tanzen" im ganzen Bundesgebiet aus und ist inzwischen eine eingetragene Wort- und Bildmarke. Die Partys finden mittlerweile regelmäßig in Wuppertal, Essen, Bochum, Düsseldorf, Münster, Köln, Stuttgart, Berlin, Leipzig, Mannheim, Heidelberg, München oder Frankfurt statt.

Der Bedarf ist da: Kaum sind die Kinder auf der Welt, hat sich das "Partyleben" für die Mütter meist erledigt – von eher seltenen "Mädelsabenden" mit den Freundinnen abgesehen. Und so schön das Leben als Mutter auch ist: Gelegentlich möchte auch die fürsorglichste Mama ein paar Stunden für sich selbst genießen können.

Einfach so in die Disco oder zur Tanzveranstaltung gehen, wäre keine Option?

Viele Partys gehen erst um 23 Uhr richtig los. Bis weit nach Mitternacht durch die Clubs zu ziehen, lässt sich mit dem Familienleben nur schwer vereinbaren – schließlich stehen spätestens am nächsten Morgen die Kinder wieder auf der Matte.

Wie sind Sie selbst auf die Bewegung aufmerksam geworden?

Ich habe auf Instagram eine Werbung für eine Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen gesehen und mir gedacht: Das brauchen wir hier auch! Ich habe eine vierjährige Tochter, und ich weiß aus eigener Erfahrung und durch Gespräche mit Freundinnen, dass die Nachfrage nach einem solchen Angebot groß ist. Also bin ich selbst Veranstalterin geworden.

Wo haben Sie bereits "Mama geht tanzen"-Abende veranstaltet?

In Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim. Bisher waren es sechs Veranstaltungen, Buchen wird unsere Nummer sieben. Und das ganze Jahr ist bereits durchgeplant. Im Schnitt kommen rund 400 Teilnehmerinnen.

Wie kann man sich den Ablauf des Abends vorstellen?

Alle Mamas können tanzen, wie sie wollen, können anziehen, was sie wollen, und sich der Freude hingeben. Um 19 Uhr ist Einlass, und zur Begrüßung gibt es einen Welcome-Shot. Die Frauen können ganz locker ankommen und sich unterhalten, und um 20 Uhr beginnt dann die Party.

Erfahrungsgemäß dauert es keine fünf Minuten, und die Tanzfläche ist voll. Gemeinsam feiern wir dann drei Stunden lang, genießen die Freiheit, die Musik und das Tanzen – mit DJ, Bar und Cocktails und das alles bei bester Stimmung. Um 23 Uhr ist Schluss, und die meisten Besucherinnen gehen dann nach Hause. Nur wenige wollen noch ein wenig weiterfeiern.

Was wartet musikalisch auf die Mamas?

Ein bunter Querschnitt: HipHop, Musik aus den 90ern, den 2000ern oder den Charts. Nur Schlager ist tabu!

Sind eigentlich nur Mütter dabei?

Nein, bei uns sind auch kinderlose Frauen willkommen, ebenso wie Tanten und Omas. Also alle Frauen, die in diesem besonderen Rahmen gemeinsam feiern möchten.

Und was ist mit Männern?

Die Frauen sollen einen ungezwungenen Abend in einem geschützten Umfeld erleben dürfen. Einzelne Männer dürfen durchaus kommen, aber Männergruppen erhalten keinen Einlass. Mehr als fünf Männer waren bislang noch nie bei einem unserer Abende, und die meisten waren als Fahrer für ihre feiernden Frauen dabei.

Einen Abend lang tanzen und feiern ist ja schön – aber was kommt danach?

Natürlich soll die Mama nicht nur einmal im Jahr tanzen. Unser Ziel ist es, solche Abende auch in Buchen häufiger anzubieten – aber das hängt von der Resonanz ab.

Info: www.mamagehttanzenrhein-neckar.ticket.io. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro und an der Abendkasse für 14 Euro.