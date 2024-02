Lohrbach. (ub) "Eiszeit ade, Fasching in Lohrbach is schee" haben die Keetzehocker über ihre Faschingskampagne 2024 geschrieben. Das Wetter hielt sich daran mit milden Temperaturen und gab als Bonus dazu, dass Regen erst einsetzte, als der große Nachtumzug nach gut zwei Stunden um war. "Wir sind das Original", freute sich Ralf Menger als Mitglied des Faschingskomitees über Tausende von Schau- und Feierlustigen entlang der Kurfürstenstraße.

Die Anziehungskraft des vereinsübergreifend organisierten Spektakels ist auch nach nunmehr 20 Jahren enorm. Sowohl Gäste als auch teilnehmende Gruppen und Wagen hatten teils weite Wege angetreten, um dabei zu sein, wenn am Rosenmontagabend Tanz und närrisches Treiben erst auf der Ortsdurchfahrt und anschließend in der Odenwaldhalle einen "erleuchteten" und wummernden Höhepunkt erlebten.

Vor allem jüngeres Narrenvolk säumte die Faschingsmeile. Auch der "Spielmannszug Lohrbach 2004" hatte vor zwei Jahrzehnten das Licht der Guggemusik entdeckt und führte den schätzungsweise 700 Meter langen Gaudiwurm an. Es folgten vier weitere Guggemusikgruppen aus Heidersbach, Schefflenz und Binau. Die Keetzehocker ließen sich – wie immer – mit der Stretchlimousine des Schützenvereins und zwei großen Wagen vertreten; nicht bis in die Eis-, aber immerhin bis in die Steinzeit reichte das Motto der Schützen ebenso wie der große Wagen mit Familie Feuerstein an Bord.

Auch der zweite Wagen war von typischen Nachtgestalten bevölkert: Von Batmännern und -frauen des FC Fortuna nämlich. Insgesamt waren rund 30 Gruppen bzw. Zugmaschinen gemeldet, ihr Defilee passierte auch die Rathaustreppe, auf der Ortsvorsteher Norbert Schneider, Mosbachs OB Julian Stipp sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte die Parade abnahmen.

Die Themen, die von den auswärtigen Akteuren durchs Dorf transportiert wurden, zitierten von der amerikanischen Filmindustrie (VfR Fahrenbach) über Ampel-Kritik (Merchinger Bier-Aktivisten), unbegrenzte Freiheit bei Musiktempi und -lautstärke (Dorfjugend ODW) oder Zirkus (Fasnachtsfreunde Eberbach) bis zur Animationsfilmserie Paw Patrol und den Schlümpfen (Karnevalfreunde Haidebow) Traditionelles wie Aktuelles.

Apropos: Mit Traktoren hatten jüngst Bauern ihre Proteste ausgedrückt; für drei Schlepper samt Anhängern im Zug waren sie der Anlass, ihre Solidarität beim Fasching zu bekunden (Wild Hogs Laudenberg, Hof Seligental und Don Promillo‘s Mudau). Zum wilden Geschaukel der zu Bars und Skihütten umfunktionierten Anhänger bildete die Schaukel am Frontlader des Zirkus-Wagens der Eberbacher Fasnachtsfreunde einen hübschen Kontrast.

Trotz heftigen Hin und Hers, dröhnender Sounds, und reichlich Hochprozentigem verliefen der Zug und die anschließende Party in der Odenwaldhalle in Bahnen, an denen die Polizei nichts auszusetzen hatte. Stichwort Aussetzen: Eine junge Mutter aus Obrigheim fand an den Lautstärken weniger auszusetzen als an den Inhalten mancher Faschingslieder. "Die singen das später im Kindergarten…"