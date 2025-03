Von Peter Lahr

Limbach. Bekannt in der Region wurde der Limbacher Sänger mit Coverbands. Doch vor zehn Jahren begann er, eigene Texte zu schreiben. Sein Erstling "Himmel" brachte ihn in Kontakt zum Management der Fantastischen Vier. Dann rollte die Karriere mächtig los, bis hin zu einem Verlagsdeal mit BMG. Doch Corona zog den Stecker. Nun will es der 46-Jährige noch