Von Ursula Brinkmann

Limbach. Bauhöfe gehören gemeinhin zu den Teilen eines Gemeinwesens, denen eher wenig Beachtung widerfährt. Dass das in Limbach anders ist, zeigte nun die offizielle Inbetriebnahme des kommunalen Bauhofs am neuen Standort. Nicht weniger als "einen großen Tag" (Bürgermeister Thorsten Weber) mit Festakt, Einweihung und Tag der offenen Tür feierte man in