Von Ursula Brinkmann

Limbach. Für acht (überwiegend kommunale) Gebäude soll in Limbach die Wärmeerzeugung umweltverträglich modernisiert, von Heizöl auf Holzpellets umgestellt werden. In diesem kommunalen Wärmeverbund stecken neue und alte Schule, Rathaus, alte und neue Feuerwehr, Bauhof, Mehrzweckhalle und Dorfgemeinschaftshaus (Letzteres gehört Vereinen).

Die,