Holzpellets statt Heizöl in kommunalen Gebäuden
Der Gemeinderat beschloss die Modernisierung der Heizzentrale für acht Gebäude. Die Jahresrechnung 2024 hat noch ein kleines Plus.
Von Ursula Brinkmann
Limbach. Für acht (überwiegend kommunale) Gebäude soll in Limbach die Wärmeerzeugung umweltverträglich modernisiert, von Heizöl auf Holzpellets umgestellt werden. In diesem kommunalen Wärmeverbund stecken neue und alte Schule, Rathaus, alte und neue Feuerwehr, Bauhof, Mehrzweckhalle und Dorfgemeinschaftshaus (Letzteres gehört Vereinen).
