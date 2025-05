Beinahe am Ende sind die Arbeiten am erweiterten und erneuerten Rathaus in Limbach, für dessen Außenlagen der Gemeinderat den Auftrag für das letzte Gewerk vergab. Mit ihrem Latein allerdings ist die Verwaltung auch am Ende, was den Ausbau des Bürgersaals betrifft. Nach einer Lösung sucht man mit Rechtsbeistand. Foto: Ursula Brinkmann