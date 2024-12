Eberbach. (RNZ) Seit dem 3. Advent, 15. Dezember, leuchtet der Waldweihnachtsbaum am Itterberg hoch über Eberbach-Nord wieder. Und nach der Premiere im Advent 2023 kann auch in diesem Jahr eine Waldkrippe am Wegesrand bestaunt werden. Die Kiefer an der Bauriedhütte wurde – wie alljährlich seit 2018 – am Sonntagnachmittag durch eine private Wandergruppe mit Naturmaterialien "geschmückt".

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote