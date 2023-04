Von Moritz Bayer

Eberbach. 26 Paletten und 15 Matratzen: Die letzte Lieferung der Ukrainehilfe Eberbach ins kriegsgebeutelte Land hatte es am Dienstag noch einmal in sich. Schon im Vorfeld zeigte sich dabei die nach wie vor ungebrochen große Hilfsbereitschaft von Firmen und Menschen aus Eberbach und der Region. Wie es weitergeht mit der so wichtigen ehrenamtlichen Hilfe, ist aber unklar.

"Das ist alles in den letzten rund vier Wochen zusammengekommen", sagte Sandra Wäsch stolz und zeigte auf die folienummantelten Paletten. Auch Kollegin Natalie Reinig freute sich über die Spenden, unter denen neben Lebensmitteln, Kleidern, Hygiene-Artikeln und mehr diesmal auch eine Waschmaschine war. Um so viele Spenden ans Ziel zu bringen, bedarf es großen Aufwandes.

Dazu trugen auch lokale und regionale Firmen ihren Teil bei. Nach zahlreichen Anrufen hatte Reinig Glück bei der Spedition Rothermel aus Östringen. Joshua Ringer kümmerte sich bei der Chefetage darum, dass ein 40-Tonnen-Laster für den Transport nach Nagold abgestellt wurde – Fahrer und Sprit inklusive.

Zusammen bilden sie ein starkes Team: Sandra Wäsch hilft ihrem Mann Frank, den Hubwagen in den Lastwagen zu heben. Foto: Moritz Bayer

Das vielachsige Ungetüm bietet Platz für bis zu 38 Paletten. So waren auch die knapp 30 Stück am Dienstag trotz der zusätzlichen Matratzen gut zu packen. "Wir haben solche Transporte in ähnlicher Weise schon einmal gemacht und helfen gerne", hieß es aus Östringen.

Mit den Paletten half die Neckar Drahtwerke GmbH aus. 28 Stück spendete sie der Ukrainehilfe. Zum Beladen war die Nähe zum Bauunternehmen Michael Gärtner optimal. Er half in doppelter Hinsicht: Nicht nur der Radlader wurde gestellt, sondern auch der Fahrer Frank Wäsch, Sandras Ehemann.

Im Lkw können die knapp 30 Paletten mit zahllosen Hilfsgütern für die Ukraine verstaut und anschließend versandfertig nach Nagold gebracht werden. Foto: Moritz Bayer

So konnten die Paletten in den Lkw gehoben werden, während Wäsch und Reinig mit Warnwesten auf den Verkehr achteten. Zum Rangieren innerhalb der Ladefläche war der Hubwagen unerlässlich, den die Ukrainehilfe häufig von Lux Haustechnik leihen darf.

In Nagold wurden die Hilfsgüter bereits von der Deutschen Humanitären Hilfe Nagold umgeladen und weiter in die Ukraine gefahren. Ein grenznahes Kinderheim bietet die Möglichkeit, die Spenden nach Bedarf zu verteilen.

Allerdings war es das nun vorerst mit der Sammelstelle und der Spendenannahme in Eberbach. Die Ukrainehilfe muss aus dem Schmeißer-Stift raus, bislang wurden noch keine neuen Räumlichkeiten gefunden. So stellen Sandra Wäsch, Natalie Reinig und ihre fleißigen Helfer diesen Teil ihrer Hilfsarbeit schweren Herzens ein. Geflüchteten Menschen, egal woher diese stammen, wollen sie aber weiterhin mit Hilfe bei Amtsgängen oder anderen organisatorischen Vorgängen zur Seite stehen.

Zudem hoffen sie auf Hilfe seitens der Stadt: Bauamtsleiter Detlef Kermbach habe ihnen gesagt, dass er sich dafür einsetzen werde, das Schmeißer-Stift zumindest bis Ende Juni nutzen zu können.