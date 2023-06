"Wir haben bereits im ersten Jahr gute Erfolge erzielen können", erklärte Simonides. So hätten Betriebe dort bereits Lehrlinge gefunden, Kontakte geknüpft oder Praktika vereinbart. In diesem Jahr seien wieder viele Firmen vor Ort ...

Bereits seit 2019 findet die Lehrstellenbörse "Run" in Mosbach statt. "Die großen Messen hier in der Umgebung sind meistens erst im September und Oktober und fassen erst das nächste Ausbildungsjahr in den Blick. Wir wollten einen Infotag, der noch vor den Sommerferien stattfindet. Sozusagen ,last minute‘, gerade für Schüler, die noch keinen Ausbildungsplatz für dieses Jahr gefunden haben ", so Holger Simonidis. Wer noch keinen passenden Ausbildungsplatz für dieses Jahr gefunden habe, dem eröffneten sich hier noch einmal Optionen. Und auch für die Betriebe biete sich die Chance, für freie Ausbildungsplätze einfach und ungezwungen zu werben. Rund 20 bis 30 Betriebe waren mit Infoständen dabei, die Bandbreite war groß und deckte viele Bereich ab: Ob Malerbetrieb, technische oder soziale Bereiche, Polizei, Bundeswehr oder große Unternehmen wie Würth oder Mosca.

"Die Kooperation mit den Schulen funktioniert wirklich sehr gut", lobten Holger Simonidis, Teamleiter Berufsberatung und Stefan Schubert, Geschäftsführer operativ bei der Agentur für Arbeit, die Zusammenarbeit. Sie funktionierte so gut, dass man (um Staus bei den Ständen zu vermeiden) sogar einzelne Zeit-Slots für die Klassen einrichtete. "Man kommt hier eigentlich nicht durch, ohne ein Gespräch zu führen", erklärte Stefan Schubert. "Das ist genau das, was wir wollen. Bei großen Messen hat man oft nicht die Möglichkeit, sich alle Infos einzuholen. Hier ist die Hemmschwelle geringer und die Gespräche entstehen einfacher."

Mosbach. (ankf) Die Gänge in der Agentur für Arbeit in Mosbach waren gefüllt mit jungen Menschen, die von einem Infostand zum nächsten wanderten. Immerhin ging es um ihre Zukunft. Welche Möglichkeiten gibt’s nach dem Schulabschluss? Wie sieht die perfekte Bewerbung aus? Was ist für die Ausbildung mitzubringen? Auf diese Fragen hatte die Arbeitsagentur am Donnerstag Antworten. Aber nicht nur darauf: Etliche Firmen – von klein über mittelständisch bis groß – waren bei der Jobmesse mit Infoständen vertreten, stellten sich vor und warben sogar mit dem ein oder anderen Präsent um die Gunst der Schülerinnen und Schüler.

Mosbach. (ankf) Die Gänge in der Agentur für Arbeit in Mosbach waren gefüllt mit jungen Menschen, die von einem Infostand zum nächsten wanderten. Immerhin ging es um ihre Zukunft. Welche Möglichkeiten gibt’s nach dem Schulabschluss? Wie sieht die perfekte Bewerbung aus? Was ist für die Ausbildung mitzubringen? Auf diese Fragen hatte die Arbeitsagentur am Donnerstag Antworten. Aber nicht nur darauf: Etliche Firmen – von klein über mittelständisch bis groß – waren bei der Jobmesse mit Infoständen vertreten, stellten sich vor und warben sogar mit dem ein oder anderen Präsent um die Gunst der Schülerinnen und Schüler.

"Die Kooperation mit den Schulen funktioniert wirklich sehr gut", lobten Holger Simonidis, Teamleiter Berufsberatung und Stefan Schubert, Geschäftsführer operativ bei der Agentur für Arbeit, die Zusammenarbeit. Sie funktionierte so gut, dass man (um Staus bei den Ständen zu vermeiden) sogar einzelne Zeit-Slots für die Klassen einrichtete. "Man kommt hier eigentlich nicht durch, ohne ein Gespräch zu führen", erklärte Stefan Schubert. "Das ist genau das, was wir wollen. Bei großen Messen hat man oft nicht die Möglichkeit, sich alle Infos einzuholen. Hier ist die Hemmschwelle geringer und die Gespräche entstehen einfacher."

Bereits seit 2019 findet die Lehrstellenbörse "Run" in Mosbach statt. "Die großen Messen hier in der Umgebung sind meistens erst im September und Oktober und fassen erst das nächste Ausbildungsjahr in den Blick. Wir wollten einen Infotag, der noch vor den Sommerferien stattfindet. Sozusagen ,last minute‘, gerade für Schüler, die noch keinen Ausbildungsplatz für dieses Jahr gefunden haben", so Holger Simonidis. Wer noch keinen passenden Ausbildungsplatz für dieses Jahr gefunden habe, dem eröffneten sich hier noch einmal Optionen. Und auch für die Betriebe biete sich die Chance, für freie Ausbildungsplätze einfach und ungezwungen zu werben. Rund 20 bis 30 Betriebe waren mit Infoständen dabei, die Bandbreite war groß und deckte viele Bereich ab: Ob Malerbetrieb, technische oder soziale Bereiche, Polizei, Bundeswehr oder große Unternehmen wie Würth oder Mosca.

"Wir haben bereits im ersten Jahr gute Erfolge erzielen können", erklärte Simonides. So hätten Betriebe dort bereits Lehrlinge gefunden, Kontakte geknüpft oder Praktika vereinbart. In diesem Jahr seien wieder viele Firmen vor Ort gewesen, die noch für diesen Herbst freie Stellen besetzen möchten. "Auch die Firma Mosca sucht noch nach einem Azubi. Man sieht also, dass nicht nur kleine Betriebe auf der Suche sind", verdeutlichte Stefan Schubert.

Durch den Mangel an Nachwuchs seien die Betriebe offener geworden. "Firmen und Betriebe haben gemerkt, dass sie sich anders aufstellen und bemühen müssen", so Schubert weiter. Viele Unternehmen seien flexibler geworden und nutzten Kanäle wie die sozialen Medien, um Azubis zu finden. "Und dann natürlich auch solche Veranstaltungen wie diese hier." Die Plätze für die Lehrstellenbörse seien begehrt. Betriebe hätten aber auch gelernt, ihre Anforderungen zu ändern und flexibler zu werden. "Da kommen wir dann ebenfalls wieder ins Spiel", führte Simonidis aus: "Mit unseren Bildungsträgern möchten wir dann die Lehrlinge weiter unterstützen."

Ein weiterer Aktionspunkt des Tages war die persönliche Beratung der Schüler durch die Mitarbeiter der Arbeitsagentur. Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf und Anschreiben wurden unter die Lupe genommen. Zusätzlich fanden Vorträge zum Thema statt. "Mosca stellt beispielsweise vor, wie sie sich einen super‘ Azubi vorstellen. Das Interessante dabei: Sie wollen nicht die Überflieger mit dem 1,0-Schnitt, denn diese wechseln häufiger die Arbeitsstelle." Damit nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Arbeitgeber auch das Vorstellungsgespräch einwandfrei läuft, bot USS Bewerbungstrainings an.

Für bestimmte Berufsgruppen, die nicht durch einen Betrieb vor Ort vorgestellt wurden, kam die VR-Brille zum Einsatz, die ganz neue Einblicke in die jeweiligen Berufsfelder eröffnete. "Die Brille kommt natürlich gut bei den jungen Menschen an", so Holger Simonidis. "Auf großen Messen ist sie oft auch ein Türöffner, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen."