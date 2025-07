Von David Neuweiler

Hirschhorn. Bei bestem Wetter und noch besserer Stimmung fand am Sonntag der Aktionstag "Lebendiger Neckar" statt. Auch in Hirschhorn sorgte die Stadt zusammen mit den Vereinen für ein unvergessliches Ereignis und lud zum Verweilen am Neckar ein.

Natürlich stand am Aktionstag dabei vor allem eines im Rampenlicht: der Neckar. Ein absolutes