Adolf Nerger starb nach seinem Vortrag in Mosbach

Mosbach-Nüstenbach. (schat) Das Fenster schloss sich dann doch überraschend schnell: Unmittelbar, nachdem er seinen letzten "Auftrag" erledigt hatte, verstarb der Nüstenbacher Adolf Nerger. Via Live-Übertragung vom Krankenbett übermittelte der 73-Jährige am Freitagabend noch jene Botschaften zum Männervesper in Hildenbrands Kuhstall, die ihm auf den letzten Metern seines Lebens

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote