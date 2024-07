Lauda-Königshofen. (jam) Im "Zustand der Schuldunfähigkeit" soll ein damals 31-Jähriger im Januar in einer Flüchtlingsunterkunft in Lauda-Königshofen mit einem Messer auf einen anderen Bewohner eingestochen haben. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, einem hinzueilenden Helfer in den Arm gebissen zu haben.

Die Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung ist für drei Termine am Freitag, 2., August, um 10 Uhr, am Montag, 5. August, um 9 Uhr, und am Montag, 12. August, um 10 Uhr am Landgericht Mosbach angesetzt.

Es handelt sich um ein Sicherungsverfahren, in dem die Unterbringung des Beschuldigten geprüft wird. Zum zweiten Termin sind sieben Zeugen und ein Sachverständiger geladen, beim dritten sind es ein Zeuge und ein Sachverständiger.